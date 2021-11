A Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgatóval lezajlott találkozójáról is faggatta az ATV riportere Márki-Zay Pétert, a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltjét, aki elmondta, hogy több olyan nyilatkozatáról is beszéltek, ami esetleg sértheti a milliárdos üzleti érdekeit. A riporter azt is megkérdezte, hogy szóba került-e a megbeszélésen Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója horvátoknak való kiadatásával kapcsolatos nyilatkozata, Márki-Zay beismerte, hogy igen. További kérdésekre válaszul pedig terelőjelleggel nyilatkozott, jelezve, hogy ő csak úgy általánosságban mondta, hogy ha valaki ellen nemzetközi eljárás van folyamatban, és az jogos, akkor azt az állampolgárt kiadatná. Erre a riporter konkrétan rákérdezett: ezek szerint cáfolja, hogy egy külföldi lapnak adott interjúban az állította, kiadatná Hernádi Zsoltot?

Márki-Zay újabb magyarázkodásba kezdett, melynek az volt a lényege, hogy amennyiben a jogszabályi feltételek adottak, és kiderülne, hogy a horvátok kiadatási kérelme valóban megfelel a hatályos jogi elvárásoknak, akkor ahogy más állampolgár esetében, úgy ez esetben sem tenne másként.

Kérdésre leszögezte: Csányinak nem volt olyan kérése, hogy ne adassák ki Hernádi Zsoltot. Hangsúlyozta, hogy ez egy általános nyilatkozat volt, egy konkrét újságírói kérdésre, és nem a választási programjának a része, hogy kiadassa Hernádit.

Az interjú további részében szólt arról, hogy országos szinten másként kell kommunikáljon a migrációról, mintha budapesti belvárosi szinten tenné, illetve arról is beszélt, hogy nem csökkentené az áfát, amennyiben megválasztanák, mivel azt lenyelnék a kereskedők, továbbá a személyi jövedelemadóhoz is csak úgy nyúlna, ha senkinek nem nőne emiatt az adóterhe.

A kicsit korábban sorra került ATV Híradónak Márki-Zay Péter részleteket nem akart elárulni a Csányi-találkozóról, de annyit azért elmondott, hogy nem éppen pozitív értelemben beszélt Bige Lászlóról az OTP-vezér. Akkori állítása szerint a találkozón a bankszektor kérdései kerültek szóba: Márki-Zay pedig azt mondta, hogy hatékonyabb és olcsóbb bankrendszert szeretne.