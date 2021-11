Karácsony előtt nem sok boltos fog kötelező oltást elrendelni, hiszen a munkaerőhiány mellett a bérkülönbségek is tetemesek, így kockázatos lépés is lehet, könnyen odébbállhat a dolgozó. De rizikós az is, ha lebetegszik az eladó, éppen a karácsonyi roham közepette – írja közleményében a Blokkk.com.

A bért egyébként nyilván a bevételből adják a boltosok is, az árcédulán feltüntetett árban ez is benne van. Második esztendeje nyomja a járvány a gazdaságot, ez pedig változásra kényszerítette a vásárlókat is, van, ami jobban, van ami rosszabbul ment az üzletekben is.

Egy nem változott, mégpedig az, hogy az előbbiektől is függően méretes különbségek vannak a bolti dolgozók, eladók bére között a bolti világon belül is.

Bérolló az van

A statisztika szerint a legjobban kereső autószalonos eladó és a legrosszabbul fizetett zöldséges eladó havi bruttója között 118 ezer forint a különbség.

Ez 2019-ben 104 ezer forint volt, 2020-ban viszont megugrott 142 ezerre.

Ez nem véletlen, hiszen azok az iparcikkes üzletek, melyek bezárásra is kényszerültek, ráadásul a vevő óvatosságból később is többet vásárolt a webáruházakból, piacot veszítettek, így kevesebb bérre futotta.

Csökkent ugyanakkor a boltosok bérének elmaradása a fizikai dolgozók nemzetgazdasági átlagához képest.

A járvány ellenére is, amikor kétszer is volt boltzár, de azért a munkaerőhiány is megdolgozta a boltosok világát, manapság pedig erősebb a járvány előtti időszakénál:

Boltos bérjegyzék 2019 2020 2020/2019 Boltok összesen 250525 274916 295953 Nemzetgazdaság 270051 293774 311016 Olló -19526 -18858 -15063 KSH, érték: havi bruttó átlagkereset, bolti fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok), legalább ötfős vállalkozások, teljes munkaidő, 2019, 2020: éves átlagok, 2021: augusztus

A cipőbolti eladók jártak a legjobban

A cipőbolti eladók bére nagyon megszaladt. Márciusban 245, a bezárás időszakában, áprilisban már 266 ezer volt a havi bruttó, ez ment 300 ezer forint fölé, hónapról hónapra lépegetve felfelé. Egy év alatt több mint 60 ezerrel kerültek feljebb a havi keresetek.

Az élbolyban maradt a vegyes iparcikk boltosi kör, amihez azért többféle termékkör értékesítése kötődik (például sportszeráruház), de szépen megszaporodtak a kínai, vietnámi vegyesboltok is, bár ezekben kevés a hazai alkalmazott.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A bútorbolti besorolás is szélesebb termékkört takar, például a barkácsáruházak is ennek a környékén tanyáznak, így

nem véletlen, hogy a lakásfelújítás hevében az árak mellett a bérek is feljebb csúsztak.

Távolabb sorolódott a dobogótól az élelmiszerüzlet, ott azért tetemesebbek az egyéb költségek is, például a szállítás drágulása napi szintű, mint ahogyan a kiszállítás is a boltba. A legnehezebb viszont, hogy a beszerzés is drágult, ezért kell állandóan módosítani az árcédulákat.

A webáruházak fizikai dolgozói továbbra is a meglepetések sorába tartoznak a bérek világában, hiszen

brutális ütemben nő a piacuk, de a fizikai dolgozók keresete csak a középmezőnyben bandukol.

Nincs változás a harmadik harmadban, jellemzően a kisboltok eladói keresnek az átlagnál sokkal kevesebbet, azzal, hogy azért a ruhás piacosok bére is nagyobbat ugrott, a növekmény közelítette az 50 ezer forintot: