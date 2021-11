A hazai magánegészségügyi piac forgalma évente 900 milliárd forintra tehető, a privát szféra mára érdemi és nélkülözhetetlen szereplője lett a magyar egészségügyi ellátórendszernek is – mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában. Tavaly emellett az E-Alap költségvetése az összevont szakellátásra 937 milliárd forintot tartalmazott, vagyis a két piac mérete már nagyjából egyforma. Világszerte az országok GDP-jének egyre nagyobb részét teszik ki az egészségügyi kiadások, ugyanakkor gyakorlatilag egyetlen országban sem megoldható az egészségügyi ellátórendszer fenntartása közforrásokból.

Magyarországon a magánfinanszírozás aránya jelenleg 25 százalék körüli az egészségügyi világszervezet (WHO) szerint, ha pedig elérik a 30 százalékot az out of pocket (zsebből fizetett) kiadások, az már veszélyes zónát jelent.