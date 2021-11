Naponta két-három alkalommal is ránéz az OTP árfolyamára, örül a mostani felfelé kapaszkodásnak – mondta a Portfolionak adott interjújában Csányi Sándor. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója hozzátette: nem zavarják a több száz vagy akár ezer forintos ingadozások, úgy érzik, jó pályán halad a bank, amit előbb-utóbb a piaci értékelni fog. Az OTP az egyik legmagasabban értékelt részvény az európai bankszektorban – tette hozzá.

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy nyilvánvaló a magyarországi bankok túladóztatása. „Számomra a legfájóbb még mindig a tranzakciós illeték, érthetetlen, hogy például a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel sem illetékmentes. Gyakorlatilag költségadóztatásról van szó, hiszen ezekkel a tranzakciókkal kapcsolatban tetemes ráfordításunk van, miközben bevételt nem realizálunk” – mondta.

Csányi Sándor az OTP akvizíciós stratégiájáról is beszélt. Kitért az üzbegisztáni szerepvállalásra, amiről a VG számolt be elsőként. „Az orosz kollégáink javasolták, hogy nézzük meg az üzbég bankpiacot. A 34 millió lakosú ország a demokratizálódás útjára lépett, hogy örömmel látnak minket, ráadásul úgy gondoljuk, hogy az a piac nem különbözik sokban attól, mint amilyen az 1990-es években volt Magyarországon, ezért jól tudjuk, milyen termékekkel, szolgáltatásokkal lehetünk ott sikeresek” – mondta.

Az interjúban a hiteltörlesztési moratórium is szóba került. Csányi Sándor úgy véli: egy ilyen időszakban helyes dolog segítséget nyújtani az ügyfeleknek, ugyanakkor szerinte nagy hiba volt, hogy ezt nem rászorultsági alapon tették meg, hanem mindenki automatikusan bekerült a moratóriumba. „Sok lakossági és vállalati ügyfél nem szorult segítségre.”

A víz, az élelmiszer és az egészségügy a jövő üzlete

– ismételte meg már korábban is hangoztatott állítását. Szerinte egyre többen ismerik fel, hogy az állam nem tudja önállóan megoldani az egészségügyi ellátás feladatát, és egyre nagyobb az igény a magánegészségügyi szolgáltatásokra. Matolcsy György témába vágó írása alapján úgy látja, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor az állam több forrást biztosít a magánpénztárak és az egészségbiztosítások létrehozásához, működtetéséhez.

„Az államnak is sokkal olcsóbb lenne, ha kedvezményekkel segítené ennek az intézményrendszernek a kiépítését, mert a vállalatok is jelentős összegekkel tudnák támogatni a saját dolgozóik egészségügyi biztosítását, ellátását. Kialakul ennek a szektornak a pénzügyi lába, és előbb-utóbb a szolgáltatói lába is, hiszen a magánszektor egyelőre elég kis arányt képvisel az egészségügyi ellátásban” – fejtette ki.