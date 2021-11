Jelentős érdeklődés mellett zajlott a héten a Münchenben megrendezett Építőipari Hazahívó Program - közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a rendezvényről, amelyet a Müncheni Főkonzulátussal, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével közösen szerveztek meg személyes és online találkozókat lehetővé téve az érdekeltek között.

A program a külföldön dolgozó magyar szakmunkások, mérnökök és a magyar cégek közötti párbeszédet, kapcsolatépítést segíti elő. Az eseményről több mint 50 ezer Németországban élő magyar építőipari dolgozót értesítettek, élőben és online több mint ötezren követték. Négy meghatározó magyar nagyvállalat – a Duna Aszfalt Zrt., az Óbuda Group, a VIV Csoport és a ZÁÉV Zrt. - konkrét és testre szabott ajánlatokkal készült a hazahívó programra, képviselőik a kereseti lehetőségek mellett a szakmai továbbfejlődés lehetőségeit és a karrierút tervezését is bemutatták az érdeklődőknek. A kormányzati támogatásokról, az adórendszer kedvezményeiről pedig a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára adott tájékoztatást.

Ennek előfeltétele, hogy a jelenlegi építésgazdasági helyzetről, a Magyarországon elérhető családi támogatásokról és kedvezményekről hiteles információkat és konkrét munkavállalási lehetőségre ajánlatokat kapjanak az érdeklődők. Az ÉVOSZ a témában folyamatosan online tájékoztatást nyújt a hazaköltözést támogató információkról, ezt a kettős célt szolgálja.

Magyarországon tartósan nagyon sok munka van és lesz az építőiparban, a sikeres cégek által kínált legális munkalehetőségekhez kapcsolódó bérek már most elérik a kinti kereset 65-70 százalékát, és ehhez jönnek még a kedvező munkavédelmi, munkaegészségügyi feltételek, a továbbképzés és karrier tervezés, valamint a családokat érintő állami támogatások, aminek összességében hazahívó ereje lehet

– hangsúlyozta Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

A legtöbben az anyagi feltételeket és a megbízható munkakörülményeket tekintik a hazai munkavállalás elsődleges kritériumának, ez derült ki a rendezvényen elhangzott kérdésekből a szervezők tájékoztatása szerint. Koji László elmondta, hogy a programban résztvevő hazahívó cégek, idehaza a legsikeresebb üzleti vállalkozások, amelyeknek a következő években – a jövő évi országgyűlési választások kimenetelétől függetlenül - sok munkája lesz. A rendelésállományuk évről évre 15–20 százalékkal bővül, éppen ezért a jó szakmunkások és mérnökök tartós foglalkoztatásában érdekeltek.

Budapesten és környékén egy jó szakmunkás most megkeresi a nettó 400–450 ezer forintot. A családosok emellett jelentős adókedvezményekben és otthonteremtési támogatásban is részesülnek. A technikusi végzettség és képesség esetén 500 ezer forint nettó jövedelem is elérhető.