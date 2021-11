Nincs túl sok remény van arra, hogy Magyarország valaha is visszakapja az Észak-Koreának adott kölcsönt, bár a magyar kormány továbbra sem tett le erről. Magyarország a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak (KNDK) a rendszerváltás előtt többször is adott kölcsönt, amely szépen lassan egy szemmel is jól látható összegre duzzadt.

Csaknem 30 millió klíring, vagyis transzferábilis rubelről van szó, amely átszámítva ma közel 6 milliárd forintot tesz ki.

Erről a pénzről hosszú évekig nem született döntés, bár Magyarország továbbra is szeretné visszakapni, ezért évről évre felmerül valamilyen megoldás. 2008-ban például Phenjan az akkori hírek szerint azt ajánlotta fel, hogy Budapest engedje el az adósság 90 százalékát, a maradékot, azaz több mint félmilliárd forintot pedig természetben, ginzenggyökérben fogadjon el.

Erre akkor a magyar kormány természetesen nemet mondott. Azután évekig nem volt előrelépés az ügyben, mígnem 2014-ben magyar delegáció utazott Phenjanba: az akkori szöuli nagykövet adta át megbízólevelét Észak-Koreának is, mivel a mindenkori dél-koreai nagykövet 2009 decemberétől a kommunista országba is akkreditálva van.

Fotó: Csa Szong Ho

Ekkor merült fel ismét a tartozás kérdése, de megállapodás nem született. A VG most megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM), hogy történt-e azóta előrelépés, ám a KKM nem tudott jó hírekről beszámolni.

A Magyar Államkincstár a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szemben 29,63 millió klíring rubel követelést tart nyilván. Kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolataink a nemzetközi szankciók miatt visszafogottak

– közölte a VG-vel a minisztérium, amelytől lapunk azt is megtudta, hogy 2015 óta a KNDK-val kapcsolatban kilenc magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre, de ennél bővebb információt nem kaptunk. Maga a kommunista ország egyébként az utazásra nem javasolt kategóriába tartozik a magyar külképviselet besorolása szerint.

A két ország kereskedelmi kapcsolata minimális: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az elmúlt évtizedben több év is tényleges termékmozgás nélkül múlt el Észak-Korea és Magyarország között. Tavaly például 1,6 millió forintnyi behozatalt és csak 800 ezer forintnyi kivitelt rögzített a KSH.