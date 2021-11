Tart a járvány negyedik hulláma, de a vitaminfelvásárlási láz még nem indult be – mondta a VG-nek Jánvári András, a Bio Egészség Kft. ügyvezetője. A korábbi három hullám idején az elsőben a C-vitamin volt a slágertermék a multi-vitamin.hu-n, nem egyszer hiány is kialakult belőle, majd az aszkorbinsav, amelyhez viszont tégely nem volt elég. A D-vitamin iránit kereslet a tavaly őszi őrület hónapjaiban a szokásos 4-5-szörösére nőtt. A vitaminkészítmények ára jellemzően 10-15 százalékkal nőtt, főként a szállítás, a tégelyek és a nyomdai szolgáltatások drágulások miatt. Most nem fenyeget termékhiány.

Fotó: Lang Róbert /Somogyi Hírlap

Érdekes viszont, hogy

a cégek az év végi pulykapénz helyett szívesen adnak munkavállalóiknak vitaminkészítményt

Jánvári András tapasztalata szerint. Tavaly már szeptember tájától érdeklődtek a vitamincsomagokról, az idén később. Jellemzően 3-6 ezer forintot fordítanak egy dolgozó vitaminpótlására.

Tavaly 43 százalékkal 1,8 milliárd forintra nőtt az említett, öt budapesti üzlettel is rendelkező webáruház forgalma, az idén elérheti a kétmilliárdot is. A múlt évben netes vásárlásból volt több, az átlagos kosárérték 11-13 ezer forintot tett ki. Egy évvel korábban új vállalatirányítási rendszert vezettek be, nőtt a hatékonyság, az új technológia segítségével egy dolgozó a korábbi rendelések 1,5-2-szeresét is fel tudja dolgozni.