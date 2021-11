Ismét érkezik földgáz Szerbia felől az FGSZ Földgázszállító Zrt. adatai alapján. Az import – mint arról a társaság bejelentését idézve a VG beszámolt – november elsején, hétfőn állt le a tranzitútvonal bulgáriai szakaszán történt műszaki probléma miatt, de a hazai piacról emiatt hiányzó mennyiséget pótolni lehetett a tárolókból és importból.

Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI

Az FGSZ rendszerébe most érkező, óránként 0,6 terawattórányi (TWh) mennyiség még szerény a lehetőségekhez képest. Az ország ellátásához szükséges döntő mennyiség pillanatnyilag Ukrajna felől kerül a hazai csövekbe, óránként több mint 4,4 TWh. Nagy súlyú emellett az Ausztria felől fogadott 1,9 TWh, és megemlítendő a Horvátország felől óránként behozott 0,5 TWh gáz is. Ez utóbbit a Krk szigeti terminál még cseppfolyós formában fogadja, majd gázneművé alakítva juttatja a vezetékbe. A Krk szigeti terminálon két magyarországi cég is lekötött kapacitást, az egyik a Magyar Földgázkereskedő Zrt. Természetesen a föld alatti tárolók gázára is támaszkodik az ország.

Földgáz pillanatnyilag nem hagyja el az országot, de ez és a felsorolt behozatali adatok is folyamatosan változhatnak a lehetőségek és a kereskedőkkel történt megállapodások függvényében.