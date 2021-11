Útdíjfizetés kijátszására épülő milliárdos költségvetési csalássorozat ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség.

A bűnszervezet tagjai az útdíjak, bírságok, valamint adók és járulékok meg nem fizetésével a vád szerint több mint 4 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A vádirat szerint az első rendű vádlott, egy 48 éves férfi 2016. évet megelőzően határozta el, hogy létrehoz egy olyan bűnszervezetet, amely árufuvarozási tevékenység keretében elsősorban az útdíjfizetés kijátszására épül.

A bűnszervezetet ezután két másik társával együtt működtette. Céljuk az volt, hogy az árufuvarozás során a díjköteles útszakaszokon elkerüljék a díjfizetést, és a díj nem fizetése miatt kiszabott bírságot se kelljen megtéríteniük, továbbá a munkavállalóik után se kelljen adókat és járulékokat fizetniük.

Ennek érdekében a gépjárművek üzembentartóiként közbeiktattak ténylegesen nem működő, vagyontalan cégeket, élükre pedig strómanokat ültettek. A bűnszervezet ezáltal a stróman társaságok nevében végezte az árufuvarozást, és a munkavállalókat is hozzájuk jelentették be a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok elkerülése érdekében. A stróman cégek nyújtották be a bevallást is az adóhivatalhoz. Az adót, az útdíjat és a bírságokat végül senki nem fizette meg, a behajtás pedig rendre eredménytelen volt a vagyontalan cégek közbeiktatása miatt.

A bűnszervezetet irányító férfi a későbbiekben, 2017. október és 2018. január között mintegy 100 gépjárművet színleg értékesített annak érdekében, hogy a járműveiket ne vonják végrehajtás alá.

Ebből 3,5 milliárd forint volt az útdíjak meg nem fizetése miatt kiszabott bírság összege.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által teljesített nyomozás befejezését követően a Fővárosi Főügyészség az ügyben bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.

Az ügyben 11 vádlott van: a bűnszervezet irányítója és 2 tagja, egy költségvetési csalásban közreműködő vádlott, valamint 7 stróman. A főügyészség fegyház-, illetve börtönbüntetés kiszabására, valamint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra tett indítványt a vádiratban.