A magyar gazdaság kiállta a válságot

– fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter, az est fővédnöke a Figyelő TOP200 Gála megnyitóján.

Mindezt a növekedés mutatói:

a beruházási adatok, az export-teljesítmény, a lakosság beruházásai és a fogyasztási kiadások is alátámasztják.

A miniszter felidézte: egy évvel ezelőtt, amikor még nem volt vakcina, várakozó állásponton voltak és azt remélték, hogy az oltás mihamarabbi beszerzése hozzásegíti az országot a gyors újrainduláshoz, és most tapasztalhatjuk, hogy ez be is igazolódott.

Arra is emlékeztetett, hogy a világon Magyarországon érhető el a legtöbb oltás, az emberek 10 féle vakcina közül választhatnak.

Az elmúlt 1,5 évben nagyon erős küzdelem zajlott a kormány és a vállalkozások részéről, de a magyar gazdaság válságállónak bizonyult – jelentette ki.

Varga Mihály szerint az újraindítás sikerében szerepet játszott, hogy stratégiai szinten hűek maradtak a magyar gazdaságpolitika alapelveihez,

amelynek négy pillére: a családközpontúság, a munkahelyteremtés- és védelem, a beruházások támogatása és az adócsökkentés.

Ezekre az elemekre építve lendültek túl a válsághelyzeten.

A miniszter elmondta: azon dolgoznak, hogy a magyar gazdaság, – amelynek visszarendeződését nemzetközi szinten is elismerés övezi – továbbra is hatékony és versenyképes legyen. A hitelminősítők kifejezetten ajánlják Magyarországot a befektetőknek, mint ahogyan azt a Moody’s is tette a felminősítés során, emellett öt helyet lépett előre hazánk az IMD versenyképességi rangsorában is.

„Európában az egyik leggyorsabban fordítottuk a visszaesést növekedéssé. A gazdaság teljesítménye meghaladja a járvány előtti szintet” – hangsúlyozta.

A növekedés mértéke idén rekord magas lehet, elérheti a 6,8 százalékot, és jövőre is folytatódhat a magas ütemű bővülés.

Folytatják az adócsökkentés és az adókedvezmények politikáját,

a bruttó hazai terméket pedig beruházásélénkítésre és a hitelmoratórium támogatására fordítják – sorolta. Hozzátette: a pandémia alatt kihasználták az időt az adminisztratív terhek csökkentésére is.

A tárcavezető a kihívások között említette a koronavírus negyedik hullámát, az energiaárak és az infláció alakulását, valamint a munkaerőhiányt. A miniszter hangsúlyozta: a kormány hosszú távú szerződésekkel biztosítja a magyar gázellátást és minden olyan törekvés ellen fellép, amely plusz terheket róna a magyar családokra. Az infláció alakulását érintően várhatóan az idei év végéig ugyan még kitarthatnak a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok, a jövő év közepéig folyamatos csökkenés mellett normalizálódik a helyzet.

A miniszter azt is megosztotta, hogy

még a jövő évet is a gazdaság újraindításának fogják szentelni.

Varga Mihály záró gondolataiban tiszteletét fejezte ki a magyar vállalkozóknak kitartásukért.