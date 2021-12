Oltással és az arcmaszkok használatával reagált a lakosság a pandémia újabb hullámaira – derül ki az Ipsos kutatásából. A lakosság közel negyedének van friss oltása. Az elmúlt hetekben nem csak megerősítő vakcinákért keresték fel az oltópontokat a magyarok, így egyre csökken az oltatlanok aránya hazánkban.

Az augusztustól fokozatosan erősödő oltási hajlandóság eredményeként november hónapban a felnőtt lakosság 22 százaléka kért Covid-19 elleni vakcinát, ezzel jelentősen javult a magyar társadalom védettsége.

Ugyanakkor a magyarok körülbelül negyede még nem oltatta be magát egyszer sem, ami az Ipsos tavaly április óta havi rendszerességgel megismételt kutatássorozatának eddigi legalacsonyabb értéke (26 százalék). A kutatás kitér arra is, a lakosság 15 százalékának több, mint fél éves a legutóbbi oltása, ami az ő esetükben gyengülő védettséget is jelenthet.

Az emberek eleget tesznek a kormányzati kommunikáció kéréseinek – így az újabb oltások felvételének és a szájak, orrok eltakarásának –, de annál többre önszántából nem hajlandó

– foglalta össze a vizsgálat tapasztalatait Földes Annamária, a Covid-19 kutatássorozat vezetője.

Ami a személyes védekezési formákat illeti, nem tapasztalható a korábbi hullámokhoz hasonló óvatosság a lakosság részéről. A számos közterületen és a tömegközlekedésben is kötelezővé tett szájmaszk használaton túl kevésbé korlátozták életüket a magyarok a negyedik hullám alatt. Növekvő bizonytalanság a rendezvényeken való részvételhez, a tömegközlekedés használatához, valamint a belföldi utazások tervezéséhez köthető, ám ezek az értékek meg sem közelítik a harmadik megbetegedési hullám során mért szintet.

Óvatosabbnak továbbra is az idősebb korosztály tagjai bizonyulnak, példaként a 60 év felettiek körében 89 százalékos a maszkviselési arány, 58 százalékuk kerüli a kézfogást, 39 százalékuk pedig a tömegközlekedést. A legkisebb fegyelmezettség a fiatalokat, és az alacsony iskolai végzettségű lakosokat jellemzi.