A MÁV Zrt. a jövő év januárjától két éven át az állami tulajdonú MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közreműködésével vásárolja az áramot. Közleményében rámutat, hogy a villamosenergia vásárlására és továbbadására a villamos energiáról szóló törvény szerint a vasúttársaság nem kereskedhet az árammal, azt csak továbbadhatja a hálózathozzáférési díj részeként a szükséges infrastruktúra költségekkel, rendszerhasználati díjjal, adókkal kiegészítve. Az energiaköltséget a törvényi előírásoknak is megfelelő szerződések és üzletszabályzatok szerint hárítja át a vevőire a beszerzési tarifával számolva.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A MÁV a szükséges vontatási villamosenergiát energiatőzsdei áron vásárolja. Így a személy- és árufuvarozó vasúttársaságokkal szemben érvényesített tarifák közvetlenül tükrözik a piaci árak alakulását. A megoldás az elmúlt két évben bevált, összességében milliárdos nagyságrendű megtakarítást eredményezett. 2020-ban 1-1,5 milliárdos árelőnye volt a MÁV-nak a tőzsdei áron vett villamos energián, amit vissza is térített szerződött partnereinek. A közlemény arra is rámutat, hogy az energiaárak idei emelkedésének a vasúttársaság is ki van téve. Leányvállalata, a MÁV-Start révén a vontatási villamos energia árának drágulása érzékenyen érinti a csoportot, amely ezért a legnagyobb óvatosság mellett csak a biztonságos működéshez szükséges energiaigényét fedezi a magas árakon. További mennyiségeket akkor szerez be, ha esnek a piaci árak, vagyis mindig a lehető legalacsonyabb áron vásárol. Emellett a Hungrail Magyar Vasúti Egyesülettel olyan javaslatokat dolgoz ki, amelyek segíthetnek a vasúti árufuvarozás versenyképességének fenntartásában.

A VG korábbi cikke szerint – amely részben a Hungrail által az innovációs és technológiai miniszternek írt levélen alapult –, a MÁV jövőre 92,32 forintos kilowattóránkénti átlagos vontatási villamos energia árral kalkulál. Ez az idei átlag többszöröse. Az egyik vasúttársaságtól kapott tájékoztatás alapján ráadásul az év eleji tarifa az átlagosnál érdemben magasabb lesz. “Az év elejére prognosztizált horrorárak az év utolsó felére mérséklődhetnek. A vasúti szektort sújtó háromszáz százalékos emelés Európa legdrágább vontatásienergia-árát eredményezte” – írta most saját lapjában, a Magyar Vasútban a Hungrail is, leszögezve, hogy emiatt azonnali állami beavatkozásra van szükség.

A remélt beavatkozásra vonatkozó javaslatai szerepeltek a VG által hivatkozott levélben is. Ezek szerint a szervezet kéri a szaktárcát, hogy

1. A rendelkezésre álló eszköztárat sürgősen és a lehető legjobban használja fel, hogy rövid távú segítséget nyújtson a villamosenergia-ár változásra rendkívül kiszolgáltatott helyzetben lévő vasúti árufuvarozás részére.

2. Dolgozzon ki támogatási programokat, figyelembe véve a vasútvállalatok eltérő, tulajdonosi, méret különbségeit illetve sajátosságait.

3. Mihamarabb mérlegelje olyan közép- és hosszú távú intézkedések foganatosítását, amelyek segítenék a vasútvállalatok versenyképes működéséhez szükséges vontatási energia versenyképes áron történő hozzáférését, ilyen lehet a vasúti árufuvarozók üzletmenetéhez igazított villamosenergia beszerzési keretrendszer kialakítása. Olyan intézkedésre van sükség, amely szavatolja az ellátás biztonsága, és támogatják a karbonsemleges közlekedésre való átállását, azaz az áruk minél nagyobb arányú vasútra terelését, hogy teljesíthető legyen a 2030-ra kitűzött cél, azaz a 300 kilométer feletti közúti áruszállítás 30 százalékának vasútra terelését.

4. Végül vizsgálja meg, hogy miként gyorsítható fel az energiahatékonyság növelését szolgáló beruházások támogatása annak érdekében, hogy csökkenjen az energiaár emelkedésének fuvardíjakra gyakorolt hatása és teljesüljenek a klímatörekvések. Ilyen energiahatékonyságot szolgáló beruházások lehet például a korszerű járműpark kialakítása, dízel mozdonyok remotorizációs programja, energia visszatáplálással működő két áramnemű mozdonyok beszerzése, régebbi villamosmozdonyok modernizálása, a vontatóállomány eltérő áramnemű áramszedővel történő felszerelése, villamos-hibrid mozdonyok beszerzése, vasúti vállalatirányítási rendszerek fejlesztése, GPS alapú nyomonkövetés – melyek megvalósítására a Hungrail tagvállalatai megfelelő források biztosítása mellett készen állnak. Igaz, ezek a beruházások nem tudják kiváltani az azonnali

intézkedések fuvardíjakra gyakorolt hatását.

E pontokhoz kapcsolódóan a Hungrail ajánlásai a következők:

1. Vontatási villamosenergia értékesítési egységárának csökkentése a 2021/2022-es hálózati üzletszabályzatban (HÜSZ) meghirdetett egységár alkalmazásán keresztül. Megfontolásra és egyeztetésre javasolja az utólagos hálózati átlagárképzés figyelmen kívül hagyását a Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett egységárak tekintetében, illetve ez alapján a pályahálózat működtetőnél keletkező veszteséget a pályaműködtetés megrendelője az ITM kompenzálja az állami támogatással. Ezt az áramtörvény lehetővé teszi. Alkalmazása biztosíthatja a megnövekedett egységárak kompenzálásának leginkább versenysemleges, egyben használatarányos, igazságos és szegmensfüggetlen csökkentését. Így biztosíthatóvá válik a sérülékeny vasúti árufuvarozásban várható 18,9 milliárd forint többletköltség elentételezése a MÁV Zrt. hálózatát használó vállalkozások esetében. A kompenzáció mértéke a GYSEV hálózatán közel 213 millió forint.

és/vagy

2. A Hungrail megfontolásra és egyeztetésre javasolje a villamosenergia díj egységárára rakódó egyéb tételek elengedését (ezek a rendszerhasználati díj, a jövedéki adó valamint a VET –pénzeszközök) a vasútvállalatok részére, amellyel 25 százalékkal csökkenthető a vontatási energiadíj.

és/vagy

3. Megfontolásra és egyeztetésre javasolja a Hungrail a vasúti árufuvarozó társaságok által fizetendő vontatási energia díjak befagyasztásának vizsgálatát, különös tekintettel arra, hogy rövid időn belül megvalósítható-e a 2021. I-VIII. hó átlagárának díjszintjén történő befagyasztás illetve további energiaár növekedés esetén milyen módon lehet maximalizálni a vasúti árufuvarozó vállalkozásokat sújtó további áremelések mértékét.