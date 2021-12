A gyermeket nevelő szülők személyi jövedelemadó-visszatérítése várhatóan negatívan érinti az önkéntes pénztári befizetéseket – hívta fel a VG figyelmét Czoboly Gergely, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Magyarországon állami támogatással ösztönzik az egészségügyi és nyugdíj célú megtakarításokat, ezeknek négy típusa van: az önkéntes egészség- és a nyugdíjpénztár, a nyugdíjbiztosítás és a nyugdíj-előtakarékossági számla. Mindegyik konstrukció más célközönségnek és más módon előnyös, viszont közös bennük, hogy a 20 százalékos állami támogatás felső határhoz kötött. Kategóriánkét eltérő, 100-150 ezer forint közötti összeghatárokat szabott meg a jogalkotó, az együttes adójóváírás nagyságát pedig évente 280 ezer forintban maximalizálta.

Az adószakértő kiemelte, mivel a jogszabályban nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy milyen ütemezésben kell befizetni, sokan december végén irányítanak nagyobb összeget az egészségpénztári számlájukra, vagy az önkéntes nyugdíj-megtakarítási konstrukciójukba.

„A személyi jövedelemadó-visszatérítés kapcsán előzetesen bizonytalan volt, hogy az miként érinti az önkéntes pénztári befizetések utáni adójóváírást. Vannak természetesen, akik állami támogatás nélkül is befizetnek, viszont sokakat az igénybe vehető adójóváírás motivál. Ma már tudjuk, amennyiben a magánszemély visszakapja a teljes személyi jövedelemadóját, akkor már nincs mire számítania adójóváírásként. Fontos hangsúlyozni, hogy a megtakarításoknak állami támogatás nélkül is jelentős szerepük van, de sokan lehetnek, akik ennek hatására kevesebb adminisztratív megkötéssel bíró konstrukcióban fektetik be a pénzüket, például tartós befektetési számlán keresztül” – mondta Czoboly Gergely, aki egy táblázat segítségével egyértelműsítette, kik várhatják az adójóváírást az szja-visszatérítést követően is.

Ebből az látszik, hogy az alacsonyabb keresetű családok egyáltalán nem tudnak élni az adójóváírás lehetőségével, hiszen a befizetett adójukat az állam 2022. február 15-ig teljes egészében visszaadja. Akiknek viszont a 809 ezer forinton maximalizált szja-visszatérítésen felül is van adófizetési kötelezettségük, más helyzetbe kerülnek: ha például a két gyermekét egyedül nevelő szülő havi bruttó 800 ezer forintot keres, az önkéntes pénztári befizetések után akár 150 ezer forint adójóváírásra is jogosult lehet. Ez elegendő arra, hogy bármelyik konstrukcióban a maximum állami támogatást vegye igénybe, ám több kombinálása esetén még ilyen jövedelem mellett sem használhatja ki az elérhető 280 ezer forintos maximumot.