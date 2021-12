A nemzetközi Siemens történetének legnagyobb átalakulása volt a sikerrel levezényelt Vision 2020+ program, amelynek során a korábbi nagy ipari konglomerátumot több kisebb, gyorsan mozgó vállalattá transzformálták, és így a szervezetek nagyobb vállalkozói mozgástérrel rendelkeznek. A többéves átalakulás sikerét az eredményesség és a tőzsdei árfolyam is bizonyítja: a német cég papírjai soha nem látott magasságba emelkedtek az idén. A szeptember 30-ával zárult üzleti évben is rekordokról számolt be a konszern februárban kinevezett vezérigazgatója, Roland Busch, aki szerint a digitalizációs és a fenntarthatósági fejlesztésekre építő stratégia érik be, és még többet fordítanak majd innovációra.

A gyorsjelentés szerint a bevétel 62,3 milliárd euróra nőtt a megelőző évi 55,3 milliárdról, a 6,7 milliárd eurós nyereség pedig 59 százalékkal múlta felül a tavalyit.

Fotó: Földi Imre / MediaWorks

A globális átalakítás fő hatása a magyar leány, a Siemens Zrt. számára az volt, hogy különálló jogi egységekbe szerveződött ki több üzleti területe, immár egy jól körülhatárolt portfólióval. Az ipari digitalizációra és az energiaelosztásra összpontosító Siemens Zrt. élére májusban új vezérigazgatót neveztek ki, a cégnél tíz éve felső vezetői posztot betöltő Jeránek Tamás személyében, aki high-tech céggé pozicionálja a sokak által háztartási kisgépekkel azonosított német gyártót.

Az idén szeptember 30-án zárult pénzügyi évben mindegyik üzleti terület növelte teljesítményét, 15 százalékkal több megrendelést regisztráltunk, így 30,5 milliárd forint árbevételt ért a vállalat

– tájékoztatta a VG-t Jeránek Tamás. Mint hozzátette, a megrendelések zömét a hatékonyságnövelést biztosító gyártásmodernizálási projektek, valamint az új beruházásokhoz kapcsolódó energetikai fejlesztések, az okosépületek és az e-mobilitáshoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása adták, amelyekkel terv felett teljesített a cég. Ugyanakkor az eddig nem látott szezonalitás is megjelent: a harmadik és negyedik negyedévben kiugró forgalmat tapasztaltak. Ennek fő oka, hogy partnereik jóval előre leadták megrendelésüket egyes hardver termékcsoportokra, hogy így is biztosítsák saját teljesítéseiket. „Számos gépgyártó partnerünk külföldre exportálja berendezéseit, amelyekben Siemens vezérlés és hajtástechnika van” – mondta a vezérigazgató. Az alapanyag- és különösen a csiphiány hatása alól ugyanis a német óriás hazai leánya sem tudja teljesen mentesíteni magát: a korábban azonnali vagy pár napos kiszállítások helyett egyes termékcsaládoknál több hónapos határidővel vállalják a teljesítést. De a helyszíni támogatást biztosító, közel százfős szervizcsapatuk egyaránt érintett, a hazai gyárak leállása számukra is kényszerű szünetet jelentett.

Jeránek Tamás szerint jövőre is az ideihez hasonló, lassú növekedés prognosztizálható, amelyet egy-egy megaprojekt erőteljesen befolyásolhat. A növekedés fő motorja az átalakuló, decentralizálódó energiapiac igényeinek ellátása lesz, amely olyan fejlesztési projektekben való részvételt jelent, mint például az okoshálózatok, a napelemparkok megvalósítása, valamint az e-járművek tömeges tankolását biztosító rendszerek kialakítása, új energiapiaci szereplők integrálása. Az ipari digitalizáció terén az ipar 4.0 megoldásokra fókuszál a Siemens Zrt., és ahol az egyes részterületeknek – többek közt a peremhálózati számítástechnikai vagy a szenzortechnológiához kapcsolódó Smart Data projekteknek – komoly lökést adhat a hazai cégek fejlesztési, modernizációs hulláma.

A vállalat stabilan tartotta dolgozói létszámát a 2021-es pénzügyi évben is,

a három telephelyen több mint háromszázan dolgoznak.

A Siemens globálisan erősíti kutatás-fejlesztési tevékenységét, és ez pozitívan hathat a cég magyarországi egységére is, amely az elektromobilitás fejlődéséhez hozzájárulva teljesítményelektronikai és mesterségesintelligencia-fejlesztéssel foglalkozik.