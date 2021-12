Az elmúlt egy-két évben a járvány miatt sajnos sok munkahely ideiglenesen vagy véglegesen megszűnt Szlovákiában. A nagy autóipari szereplők voltak kénytelenek felfüggeszteni a gyártást szomszédunknál, emiatt sokan kerültek kényszerhelyzetbe, akik a bizonytalanság helyett inkább választják az ingázást Magyarországra, és itt vállalnak munkát – mondta a VG-nek Juhász Csongor, a Prohuman munkaerő-kölcsönző vállalat ügyvezetője. A szakember szerint a határ menti régióban számos nagy múltú, prosperáló vállalat található, és sok esetben egy ilyen magyarországi lokáció kevesebb utazással járhat a határ túloldalán élők számára. Ezekben az üzemekben többnyire a szlovákiai bérekhez viszonyítva is versenyképes jövedelmet, korrekt munkakörülményeket kínálnak, és vonzó bónusz- és jutalékrendszerekkel várják a dolgozókat – emelte ki Juhász Csongor.

Fotó: Szekeres Panna / MTI

A Közép- és a Nyugat-Dunántúl átlagos feldolgozóipari bérszintje már 2018-ban is magasabb volt, mint a pozsonyi és a nyugat-szlovákiai régióban, és ha a jóval alacsonyabb magyar szja-kulcsot is figyelembe vesszük, akkor a két magyar régió átlagos autóipari nettó bérszintje is lényegesen nagyobb lehetett – erről már Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki vezető kutatója beszélt az Eurostat legfrissebb adaira a hivatkozva. A szlovák és a magyar statisztikai hivatal legutóbbi adatai is azt mutatják, hogy ezekben a térségekben a magyarországi átlagfizetések elérték a szlovák bérszintet: míg Nyitra megyében 2021 második negyedévében bruttó 988 euró volt az átlagkereset, azaz nagyjából nettó 750 euró – mintegy 262 ezer forint –, addig a szomszédos Komárom-Esztergom megyében 270 ezer forint. Nagyszombat megyében az 1128 eurós bruttó átlagbér nettója 846 euró, mintegy 296 ezer forint, ami nagyságrendileg azonos szintet képviselt Győr-Moson-Sopron megye 303 ezer forintos nettó értékével.

Seres Tamás, a Hays Hungary Engineering & Manufacturing csapatvezetője lapunknak nyilatkozva reálisnak tartotta, hogy a béremelkedések hatására a szomszédos régiókból átjöjjenek szakemberek Magyarországra, amire a munkaerő szabad áramlásának uniós követelménye is lehetőséget nyújt.

Versenyképes fizetésekkel a nyugati országrészben is egyre gyakrabban lehet találkozni, Győr környékén a pályakezdő mérnökök gyakornoki tapasztalattól és nyelvtudástól függően bruttó 450–550 ezer forint körül számíthatnak ajánlatokra, három-öt éves tapasztalat mellett pedig már 650–850 ezer forint között mozoghatnak az általános bérigények. Ráadásul, ha speciális technológiai, esetleg automatizálási tudást keresünk, sokszor ennél is többet kell ajánlani a megfelelő szakemberek eléréséért – tette hozzá Seres Tamás.

Ráadásul Szlovákiában is nagyok a területi különbségek, főként a magyarok által sűrűn lakott térségekben maradnak el az átlagtól jócskán a fizetések, emiatt is egyre többen jöhetnek át Magyarországra dolgozni. Juhász Csongor szerint nem csak a nyugati, a keleti országrészben is megfigyelhető hasonló jelenség, az északkelet-magyarországi határ környékén a szlovákiai oldal magyarlakta településeiről sokan Miskolc térségében vállalnak munkát. Matheika Zoltán annyiban árnyalta a képet, hogy ez tömegesen eddig nem következett be, a bérelőny azonban jövőre még nagyobb lehet, euróban mérve a magyar keresetek mintegy 3 százalékponttal gyorsabban emelkedhetnek a szlováknál. Bár jelezte, hogy ehhez az is kell, hogy a forint ne gyengüljön tovább az euróval szemben.