Eddig 130 főt hallgattak ki gyanúsítottként a védettségi igazolványokkal kapcsolatos rendőrségi eljárások részeként – hangzott el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtótájékoztatóján. Szelei Pál rendőrezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője előadásában kifejtette, 42 büntetőeljárás indult idáig, háromban már vádemelési javaslat is történt, három bizonyíték hiányában szűnt meg, egy eljárás pedig elutasításra került. Egy ügyön belül 30 gyanúsított a legtöbb, amiről be tudott számolni Szelei Pál, ám hozzátette, valószínűleg nőni fog ez a szám. Bejelentést többek között a Nemzeti Védelmi Szolgálattól kaptak, ám érkezett egyéb forrásokból is, például

amikor határellenőrzéskor vagy a repülőtéren hamis okiratokkal próbálták meg bizonyítani védettségüket, de előfordult, hogy egy vidéki város mozijában a két tizenéves közül az egyiknek eredeti, a másiknak viszont hamisított védettségi igazolványa volt.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Váradi Piroska rendőrezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztály vezetője elárulta, sok bejelentést kaptak arról, hogy 30-150 ezer forintért próbálták meg illegális úton megszerezni a kártyát. Hangsúlyozta, májustól bűntetté nyilvánították a védettségi igazolványokkal kapcsolatos visszaéléseket, de az is bűncselekmény, ha valaki PCR-tesztet hamisít.

A szolgálat 18 esetben tett feljelentést, általában más bűncselekmények is kapcsolódtak a közokirathamisításhoz, például vesztegetés, az ügyek többségében pedig egészségügyi dolgozók is érintettek, akik hamis adatokat rögzítettek az elektronikus rendszerben.

Akadt olyan háziorvosi asszisztens, aki az orvos tudta nélkül tette mindezt. A munkaidő után visszament a rendelőbe és rögzítette a fiktív oltásokat, amelyekkel az ügyfelek a vakcina beadatása nélkül kaphatták meg a védettségi igazolványt. Egy egész bűnszervezet épült ki annak érdekében, hogy felkeresse a lehetséges vevőket, összességében pedig ezer védettségi igazolást állítottak ki ezzel a módszerrel

– közölte Váradi Piroska. Megjegyezte, több esetben az egészségügyi dolgozók meggyőződésből állították ki a hamis papírokat, mert nem támogatták az oltások felvételét.