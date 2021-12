Az üzemanyagár hatósági maximálása, a maszkhasználat újbóli elrendelése, illetve a Black Friday-leárazásokkal elindult karácsonyi bevásárlási szezon – ez a három trend határozza meg az év végén a kiskereskedelmet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint az 5-6 százalékos sávban stabilizálódott a szektor éves alapon mért bővülése, a boltok forgalma ugyanis szeptemberben 5,8, októberben pedig 5,7 százalékkal nőtt. Ennél is kedvezőbb azonban az összkép a KSH heti monitora szerint: november 5. és december 2. között 12,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom a járvány előtti szintet.

Viszonyításképp: a vizsgált időszakban a vendéglátás ennél szerényebb, 7,2 százalékos pluszban zárt. A hagyományos adatközléssel szemben a heti monitorban 2020 helyett 2019-re tekint bázisévként a hivatal, hogy a Covid-hatásokat kiszűrve objektívebb képet alkothasson. Ráadásul az online kasszaadatokra támaszkodó statisztika a csúcsra járó webáruházak kiemelkedő bevételeit nem is tartalmazza. A heti monitorból visszaköszönő növekmény jó ideje 10 százalék felett van, a két héttel ezelőtti 14,1 százalék volt a csúcs, de egy hete is 13,1 százalékot mértek.

Az üzemanyag-kiskereskedelem 34,9 százalékkal lógott ki felfelé, míg a gyógyszereladások 31,7 százalékkal.

Az előbbit döntően befolyásolta a magas üzemanyagár, és az arra adott kormányzati válasz: november 15-től literenként 480 forintos plafont vezettek be három hónapra a normál benzinre és a gázolajra. Az első két héten általános, 479,9 forintos tábla számtalan helyről azóta már eltűnt: miután a Brent olaj hordónkénti ára csaknem 10 százalékos zuhanással köszöntötte a decembert, a benzin nagykereskedelmi ára két lépésben 33, a dízelé 24 forinttal csökkent. A felfutó gyógyszerforgalom mögött pedig az állt, hogy a patikákat megrohanták a Covid negyedik hullámától való félelem és az influenzaszezon miatt.

Ami a további trendeket illeti, öt nappal a hatósági benzinár hatályba lépését követően, november 20-án lett újra kötelező a maszk a zárt terekben, ez azonban szemlátomást nem tántorította el a lakosságot, tele vannak a bevásárlóközpontok. Továbbá a Black Friday az amerikai hagyomány szerint a hálaadást követő péntek, így az idén elvileg november 26-ra esett, gyakorlatilag viszont számos e-kereskedő előrehozta november 19-re, mások pedig heteken át, akár az egész hónapban akcióztak. Makrogazdasági értelemben is fontos, hogy a felszálló ágban lévő belső fogyasztás mindinkább az üzletek pénztáraiban csapódik le. Mivel a GDP szempontjából is meghatározó termelő-gyártó iparvállalatok egy része az alkatrészhiány miatt vegetál, a kiskereskedelem a negyedik negyedéves gazdasági növekedéshez is érdemben hozzájárulhat. A harmadik negyedév 6,1 százalékos GDP-növekményéből 2,8 százalékpontot a háztartások fogyasztása tett ki, amelyből egyre nagyobb szeletet hasít ki a kiskereskedelem.