2022-ben az emberek életminősége az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tevékenységének legfontosabb hangsúlya – közölte a szervezet. Az ÁSZ ellenőrizni fogja az idősek ellátását, a humánszolgáltatókat, a digitális közigazgatást, a távmunkát, a vízminőséget és az életminőség fenntarthatóságát is. A számvevőszék jövőre is széleskörű lefedettséget biztosít a kockázatalapú és monitoring ellenőrzésekkel.

Mivel az ÁSZ első ízben értékeli a közéletet is befolyásolni képes civilszervezeteket, ezért jövő év első felében lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek felkészüljenek a jövőben őket érintő számvevőszéki pénzügyi értékelésre.

Megvizsgálják az idősgondozást

A várható élettartam emelkedésével egyre többen élnek Magyarországon is hosszú életet. Ezért az időskori ellátást nyújtó bentlakásos intézmények ellenőrzése keretében az ÁSZ 2022-ben azt értékeli, hogyan járult hozzá az intézmények által biztosított szociális ellátás színvonalához a fenntartó.

A távmunka gazdasági hatása

A távmunka lassan a mindennapjaink részévé válik. A távmunka, otthoni munka érvényre jutásának ellenőrzése során a Számvevőszék azt fogja értékelni, hogy a járványügyi helyzet alatt, a folyamatos feladat ellátás érdekében bevezetett intézkedések hogyan támogatták a távmunka alkalmazását, ezáltal hogyan járultak hozzá a családok egészségének, a munkahelyek és így a gazdaság védelméhez.

A digitális állam és az innováció kapcsolata

A digitalizáció a közigazgatás modernizációjának alapvető hajtóereje. Ezért a Számvevőszék folytatja annak értékelését, hogy az intézkedések milyen eredményesen járultak hozzá az infokommunikációs stratégiáik céljainak megvalósulásához, az e-közigazgatás hozzájárult-e a lakosság életminőségének javulásához. A kutatás-fejlesztésre biztosított források felhasználása eredményességének ellenőrzése során pedig az ÁSZ arra keresi a választ, hogy az innovációs intézkedések mennyiben járultak hozzá a nemzeti jövedelemhez.

Az ellenőröket is ellenőrizni kell

„És ki őrzi az őrizőket”? kérdezte joggal, már az antikvitás embere is. Az ÁSZ 2022-ben az ellenőrök ellenőreként értékeli a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának feladatellátását, emellett sor kerül a Foglalkoztatás-felügyelet teljesítményének értékelésére is. Az ÁSZ itt azt is értékeli, hogy a hatóság hogyan járult hozzá a gazdaságfehérítési célokhoz.

Befolynak-e az állam bevételei?

A közpénzt nem csak elkölteni kell szabályosan, de eredményesen be is kell tudni azt szedni. Ezért az ÁSZ a törvényi előírások alapján folytatja az önkormányzatok helyi adóval kapcsolatos tevékenységének, valamint a NAV kisvállalati adókkal kapcsolatos tevékenységének az ellenőrzését.

Vízvédelem és katasztrófa megelőzés

2022-ben fókuszba kerül a katasztrófavédelem teljesítményének értékelése. A Számvevőszék azt értékeli, hogy a megelőzési feladatokban közreműködő szervezetek feladatellátása eredményesen járult-e hozzá az ország biztonságának növeléséhez. A vizek védelmének és a vízgazdálkodás értékelése új terület a Számvevőszék ellenőrzési palettáján. A vizsgálódás az Alaptörvény által deklarált testi, lelki egészség érvényesüléséhez szükséges ivóvízgazdálkodás egyes területeit értékeli és kitér a víziközmű társaságokra is.

Új törvényi feladat a civilek értékelése

A számvevőszéknek törvényi felhatalmazás alapján új feladata, hogy törvényességi szempontok szerint értékelje a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek jogszabály által meghatározott körét. Ezért 2022 első félévében a Számvevőszék lehetőséget biztosít az érintett civil szervezetek számára arra, hogy felkészüljenek a jövőben őket érintő számvevőszéki értékelésére.

Az ÁSZ rendszeres és kötelező feladatai 2022-ben

A számvevőszék jövőre véleményezi a 2023. évi központi költségvetési törvényjavaslatot, ezzel támogatja az Országgyűlést a költségvetési törvény elfogadásában. Törvényi kötelezettség alapján kezdi meg a Számvevőszék a minden évben szokásos az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenység ellenőrzését. Emellett folytatódik a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat megillető bevételek megosztásának és elszámolásának ellenőrzése. Szintén törvényi kötelezettség alapján rendszeresen vizsgálja a Számvevőszék a Magyar Nemzeti Bank alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységét és gazdálkodását. Emellett 2022 első félévében is sor kerül a költségvetési támogatásban részesülő pártok és pártalapítványok gazdálkodásának kétévenkénti ellenőrzésére, a magyar jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény érvényesítése érdekében, hogy minden párt gazdálkodásának törvényessége biztosított legyen. A vizsgálódás során a számvevőszék rámutat azokra a területekre is, amelyek szabályozása tovább erősíti a közélet tisztaságát és azt továbbítja a jogalkotók felé is.