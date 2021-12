Jelentősen nőtt a kettős könyvvitelt végző mezőgazdasági társas vállalkozások adózás előtti eredménye 2020-ban – közölte friss jelentésében az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI). A vizsgált cégek adózás előtti nyeresége 27,6 milliárd forinttal 181,8 milliárd forintra emelkedett.

A növekedés azért is figyelemreméltó, mert a vállalkozások száma tovább csökken, a vizsgál évben már csak 8510 gazdaság folytatta tevékenységét az ágazatban.

Mindeközben folytatódott a koncentráció az élelmiszerfeldolgozó társaság vállalkozások esetében is. A vizsgál évben 6,7 százalékkal kevesebb, 4092 vállalkozás működött az ágazatban, a 2019-ben nyilvántartott 4397-hez képest. Itt is előnyös volt a változás, hiszen az ágazat üzemi eeredménye, adózás előtti eredménye és adózott eredménye is kiemelkedő mértékben nőtt.

