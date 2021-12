Hol tart az MVM Mátrai Energia Zrt. átalakítása?

Már zajlik mind a négy fő projekt előkészítése, de máshonnan kezdeném. Egyrészt azzal, hogy társaságunk 2020. március 26-án teljesen a nagy állami MVM csoport része lett. Tudvalevő, hogy az MVM Mátrai Energia nem egyszerűen egy erőmű, hanem egy gazdasági térség nagyon fontos szereplője, amely azonban az ország szén-dioxid- kibocsátásának a 14 százalékáért felel. Másrészt e kibocsátást az ország energia- és klímastratégiája szerint csökkenteni kell, ezt célozza a négy fő pillér. A program másik apropója, hogy az erőmű berendezései az üzemóra alapján emberi léptékkel már 102 évesek, ám a leállításuk olyan ellátásbiztonsági kockázatot teremtene Észak-Magyarországon és a hazai energiarendszerben, ami csak a kapacitások visszapótlásával oldható meg. Ez új, modern technológiák bevezetését jelenti.

Például a gázüzemű blokk építését.

Ez a visszapótlás első pillére. Egy gázturbinás erőmű rugalmas, sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és támogatja a villamosenergia-rendszer működését. A második pillér részben arra vezethető vissza, hogy jelenleg is társaságunk felel az országban feldolgozott hulladék mintegy 30 százalékának eltüntetéséért, energetikai hasznosításáért. Az új hulladékhasznosítóval megtartanánk azt a képességünket, hogy el tudjuk tüntetni ezt a hulladékáradatot. Fontos, hogy a gázerőmű és a hulladékhasznosító ugyanúgy ellátja majd árammal és hővel az ipari parkunkat, mint a jelenlegi létesítmények.

A harmadik pillér azt jelenti, hogy a rekultivált bányák területén 20-30 megawattos blokkokban összesen 200 megawattnyi naperőművet létesítünk.

A negyedik a maradék szén-dioxid megkötése, hasznosítása, illetve olyan kutatás-fejlesztési projektek indítása, amelyek a hidrogén előállítását, gázturbinával való használatát és a hidrogénalapú közlekedés előkészítését célozzák. Mindez harminc évig tartana. Ennek az első öt plusz négy évét, vagyis a lignitbányászat leállítását és a pótló, modern beruházásokat üzleti terv szintjén már előkészítettük.

Tehát öt év múlva állnia kell egy gázerőműnek.

Az erőmű és a hulladékhasznosító előkészítése, üzleti tervezése, finanszírozásának szervezése közös projektben folyik, mert mindkettőhöz tíz uniós forrást szeretnénk felhasználni, amely lehetővé teszi klímavédelmi célú fejlesztések támogatását. Két külön termelőüzem jönne létre, a területüket már kijelöltük.

Az energiastratégia szerint a lignitkészlet hosszú távú tartalék. Hogyan lehet az, ha nincs hozzá egy lezsírozott lignitblokk?

Régi vita az államigazgatásban, hogy mi értendő felfüggesztett bányán, lezsírozott lignitblokkon. Mára eldőlt, hogy lezsírozott lignitblokk nem létezik, hiszen a vas elöregszik, azt sem a jogász, sem a közgazdász nem tudja megjavítani. Ráadásul a mi blokkjainkkal már egyébként sincs mit csinálni. A bánya pedig nagyon nem játék: vagy termelni kell belőle, vagy a leállítása után visszaállítani egy olyan állapotot, amely már nem vagy csak nagy erőfeszítések árán visszafordítható. A 2025-től 2029-ig tartó időszakban már nem lesz szükségünk lignitre, így a következő négy évben a bányákat rendbe kell tenni. A bányagödrökben 15-30 év alatt tó keletkezik szabályozott körülmények között, a bánya szélső területein napelemparkok épülnek, vagy biológiai tájrendezés után visszaadjuk őket a természetnek. A Nyugati bányánk máris ilyen, a tava mellett természetes környezet található. A lignitblokkok engedélye szerint 2025-ig termelünk, 2029-ig rekultiválunk, és 2023-ban kell döntenünk a bánya 2025 utáni sorsáról.

Mindez mennyibe kerül?

A gázturbinás erőmű és hulladékhasznosító uniós notifikációja az említett tíz célforrásból már elkezdődött. A beruházásokat a korábbi kormánydöntések alátámasztották, az előkészítésben három minisztérium is érintett. A naperőművek különböző forrásokból, a jelenlegi piaci árak és trendek alapján akár banki finanszírozással is megépíthetők. A fejlesztés első három pillére – a gázturbinás erőmű, a hulladékhasznosító és a naperőművek – összesen körülbelül 400 milliárd forintba kerül. Ennek nagyjából a fele olyan támogatás lenne, amely a zöldítést segíti.

És a negyedik pillér, a kutatás-fejlesztés?

Az e célra szánt 48 milliárd forint terhére speciális feladataink lesznek, ehhez az uniós Méltányos Átállást Támogató Alapot (Just Transition Fund) szeretnénk megcélozni. Ebből Magyarország három területre (Pécs környéke, Baranya és Heves megye) összesen 104 milliárd forintot nyert el. A két megyére nagyjából 70 milliárd forintnyi támogatás jut.

Mi a hidrogénprojekt lényege?

Zöldhidrogént állítanánk elő, vagyis a vizet megújuló forrásból származó energiával bontanánk meg. Vizünk van elég, bányászatunk során jelenleg évi 9 millió köbméternyit kezelünk belőle. Az elektrolíziséhez szükséges áramot a 200 megawattnyi naperőmű adná. Ezek termelése közvetlenül nem szabadítható rá a hálózatra, mert megbontaná az egyensúlyát. A hidrogén részben a gázturbinában tüzelhető el, részben a zöldközlekedésben használható.

Mire készül a Mátra a zöldközlekedés terén?

Társaságunk közel 800 munkavállalója jár dolgozni tömegközlekedéssel. Szeretnénk átalakítani a 80-as években kialakult menetrendeket, szokásokat. Mivel nem biztos, hogy egy nagy buszba öten kell, hogy utazzanak, felmértük, mi lenne az optimális. Saját magunk tervezzük elektromos buszokkal megoldani e munkavállalók bejárását. Ez egy legalább 3-5 éves történet, akkor indulhat, amikorra elkészül a technológiai park. Itt is részt veszünk az állam által szervezett programokban. Nemsokára egy zöldbusz váltja ki egy hónapig teszt jelleggel a Gyöngyös és Visonta közötti járatot. Már telepítjük a töltőket.

Mikor indul a hidrogénprojekt?

Mivel a Mátrának alapvetően nincs k+f tevékenysége, e témában az MVM innovációs területétől kértünk segítséget. Már tart a pilot projekt előkészítése, a megvalósulás 2-3 év múlva várható.

A végleges beruházáshoz meg kell várni a naperőművek megépülését.

Az egyik zagytározónkon jelenleg is működik az MVM naperőműve, amelyet mi üzemeltetünk. Épül mellettünk egy harmadik feles naperőmű, illetve az egyes bányaterületeken is előkészítettünk már olyan felületeket, amelyek már most alkalmasak naperőmű telepítésére. E létesítmények helyét már ki is jelöltük. Előnyük, hogy nem zöld területek, és saját ingatlanok. Nem csúnya panorámával, hanem búzaföldekkel vesszük majd ezeket körül.

Mennyire reális elképzelés a 2025-ben bezáró erőmű és a bányák dolgozóinak átképzése?

Ez nagyon fajsúlyos kérdés, és – nagyképűség nélkül mondhatom – sok jó dolgot tettünk már az ügyben. Pedig miután az MVM bejelentette a modernizációs programot, nagy volt a félelem, hogy a modern technológiákhoz a munkavállalóknak csak a töredékére lesz szükség, és mindenki elveszíti az állását, mint Tatabányán, Ózdon és Ajkán. A szakszervezetek máris a minél nagyobb végkielégítésekben gondolkodtak. Ám mi úgy gondoltuk, hogy itt, az erőművön kívül, a körülötte lévő tevékenységben is akkora gazdasági lehetőségek kínálkoznak, amelyeknek köszönhetően nemhogy leépítésről nem kell beszélni, de új munkahelyek jönnek létre.

A korábbi tervekkel ellentétben nem zártunk be bányát, viszont optimalizáltuk a társaság működését, ezzel tavaly ötmilliárd forintot takarítottunk meg, és ennyit remélünk az idén is. Felmérésünkből kiderült, hogy a munkavállalók 97 százaléka szakképzett, van, akinek három-négy szakképesítése is van.

Tehát nem betanított munkásokról beszélünk, hanem nagyon jól, akár piacon is kamatoztatható munkaképességekről. 2026-tól itt nemcsak egy gázturbinás erőmű lesz, és az erőműénél kicsit nagyobb létszámigényű napelemparkok, hanem egy olyan gazdasági környezet, amelyben megmaradó technológiákat fogunk működtetni. Új iparágakat, új ipari teljesítményt tudunk behozni, amelyet megint csak üzemeltetni kell. Egy ekkora komplex teljesítményhez kell adminisztráció, személyzeti támogatás és számos olyan tevékenység, amely révén egy technológiai park jön létre. Most 2000 saját dolgozónk van, és 450 további a leányvállalatainknál. 2025-ig 500-600-an mennek nyugdíjba, őket igyekszünk nem visszapótolni. A park üzemeltetéséhez mintegy 1100-an kellenek.

Hogyan jön létre a technológiai park?

A meglévő parkunk bővítése érdekében kiválasztottunk egy 18 projektből álló programot, ebbe beletartozik két leányvállalatunk, a gépgyártó és a mélyépítő versenypiac- és exportképessé tétele is. A 18-ban van olyan projekt, amely a körforgásos gazdasághoz, a hulladékkezeléshez kapcsolódik, lennének nonprofit tevékenységek és profitérdekeltek is, például azért, hogy megfelelő árú villamos energiát, gőzt, technológiai szolgáltatásokat adjunk el. Ez a program maximálisan mintegy 50 milliárd forintnyi támogatást igényel. A nonprofitokon kívül mindnek önállóan üzletképesnek kell lennie. Általuk újabb 825 munkahely őrizhető meg, illetve jöhet létre az említett 1100-on felül. Így talán még vissza is kell pótolnunk a nyugdíjasainkat.

Van agrárprojekt is a 28 között. Mire készülnek?

Az egy nagyon jó sztori: haltenyésztés, arra ugyanis alkalmas a tavaink vizének hőmérséklete. Talán megmosolyogtató, hogy Mátrai Erőmű és haltenyésztés, de hangsúlyozom, hogy a Mátra már nem egy erőmű, hanem egy olyan gazdasági rezervátum, amelyet gazdasági térséggé szeretnénk fejleszteni.

Van egy másik argárprojektünk is. Mivel jó áron állítunk elő áramot, és van területünk is, valószínűleg melegházaink is lesznek. Az üzleti tervek már készülnek. A fő kérdés a gazdaságosság, és az, hogy hol tudjuk eladni azt a rengeteg zöldséget. Mi ugyanis egy évben nem kétszer, hanem majd folyamatosan szüretelünk.

Akkor feldolgozó is kellhet.

Így van.

Hogyan érintik az erőmű jelenlegi működését a magas kvóta- és áramárak?

Az MVM belépésével kialakítottunk egy olyan termelési kontrollingrendszert, amellyel pénzügyileg úgy optimalizálhatjuk a termelést, hogy figyelembe vesszük a szén-dioxid-kvóta árának a változását, és részben a villamos energiáét is. Vagyis a korábbiaknál kicsit rugalmasabbak a szerződéseink, és a termelésünket is hozzá tudjuk igazítani az optimálishoz. Sajnos a szén-dioxid-kvóta ugrásszerű növekedésével nem nagyon tudunk mit csinálni, ebben mindenképpen állami segítségre van szükségünk. Viszont a villamos energia árának növekedése nekünk jót tett, igaz, nem a spotpiacon árulunk, hanem az MVM-nek ajánljuk fel az áramunk legnagyobb részét, hosszú távú szerződés keretében.

Hogyan élik meg a dolgozók a küszöbönálló változásokat?

Összességében már nagyon vágyom rá, hogy belekezdjünk az átalakításba. Ez túlmutat az említett száraz dolgokon – technológia, pénz –, a lényeg az, hogy átfordítsuk a nyolcvanas évek gazdasági rezervátumából itt maradt gondolkodást arra, hogy itt a jövő.

A belső, vállalati szlogenünk is az, hogy „Ez itt a jövőd”. Fontos, hogy az emberek ne azt gondolják, hogy öt év múlva itt mindennek vége, hanem hogy még a fiatalok is lássák a lehetőséget. Ezért is mondta többször az MVM korábbi vezérigazgatója, Kóbor György, hogy a Mátra egy szerethető történet. Itt egy lényegében politikamentes sztori zajlik, amely munkahelymegtartásról, munkahelyteremtésről, modernizációról, technológiákról, az emberekről és egy térségről szól.