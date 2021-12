Lakossági kamatstopot vezetnek be és október végi szinten rögzítik a jelzáloghitelek kamatait

– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés után. Az intézkedés január elején lép hatályba és 2022 első fél évének végéig tart. Hozzátette: a februári törlesztő részlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak. Orbán Viktor arról is beszélt a Facebookos videóban, hogy a legfontosabb kérdés az áremelkedés és az infláció kérdése, egész Európa szenved, mert nőnek az energiaárak. Magyarország védi a családokat, emelkedik a minimálbér és a nyugdíj, fenntartják a rezsicsökkentés politikáját és rögzített árat vezettek be az üzemanyagoknál is.

Az intézkedés azért is fontos, mert, mint arról az Infostart is beszámolt, fennállt a veszély, hogy akár 20 százalékkal is emelkedjenek a törlesztőrészletek egyes változó kamatozási hiteleknél amiatt, hogy a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan emeli az alapkamatot. A Portfolio elemzője mutatott rá, hogy a kamatemelések felfelé húzzák a bankközi kamatokat, azt a referenciamutatót, amely alapján a kereskedelmi bankok átszámítják változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét. Mindez ráadásul a moratóriumban lévő hitelekre is kihat - pontosabban kihatott volna, a most bejelentett intézkedés nyomán ugyanis mentesülnek az érintett háztartások a jelentős drágulástól - mutatott rá az infostart.hu.

A járvány nehézségei ellenére úgy tűnik, 2019 után, idén ismét rekordéven lesznek túl a hazai bankok, amelyek az elmúlt másfél évben újfajta kihívásokkal is szembesültek, ám maga a rendszer sikeresen vizsgázott, és erős lábakon áll – így látja Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, aki a VG-nek adott interjújában azt is elárulta, mit kérnek a karácsonyfa alá a hazai pénzintézetek.