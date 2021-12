Halmozódnak a kérdőjelek a jövő évi nyugdíjemeléssel kapcsolatban. Egyre több jel mutat arra, hogy a megugró infláció miatt a költségvetési törvénybe foglaltnál nagyobb emelést kaphatnak az idősek és a nyugellátásra jogosultak.

A májusban benyújtott költségvetési törvény szerint a nyugdíjemelés meghatározásánál 2022 januárjában 3 százalékos fogyasztóiár-növekedést kell figyelembe venni. Márpedig most biztosra vehető, hogy ennél nagyobb lesz az infláció, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) például a szeptemberi előrejelzésében is már 3,4-3,8 százalékot prognosztizált, a várakozások azóta csak romlottak.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a Monetáris Tanács legutóbbi, novemberi alapkamat-emelésének indoklásakor már arról beszélt, hogy jövőre a vártnál is magasabb, illetve tartósan magas inflációra számítanak, de a pontos adatok majd csak a december közepén érkező inflációs jelentésből derülnek ki. Erre hivatkozott nemrég a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki szerint a kormány majd ennek alapján tudja módosítani a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzését, ez pedig hatással lehet a nyugdíjemelésre is.

Fotó: KALLUS GYÖRGY

Elemzők szerint a fogyasztói árak emelkedése jövőre is folytatódik. Éppen ezért is merülhet fel, hogy az elmúlt években megszokott 3 százalékos nyugdíjemelés helyett valamennyivel magasabb legyen már a januári emelés is. Eddig ugyanis a kormány év közben visszamenőlegesen, általában novemberben kompenzálta a nyugdíjasokat, ha a költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb volt az infláció. Tavaly erre például kétszer került sor, és a vártnál is nagyobb mértékben. Az október eleji emeléskor a várakozások további 0,7 százalékos kompenzációról szóltak, mégis 1,2 százalékkal emelték több mint kéttucatnyi juttatás havi nagyságát, köztük az öregségi és az özvegyi nyugdíjat is. Korábban már megkapták a 3,6 százalékos emelést az arra jogosultak, így az idén összesen 4,8 százalékkal nőttek a nyugdíjak. Ebből kiindulva nem kizárt, hogy ha januárban marad is a mostani 3 százalékos emelés, akkor nem kizárt, hogy már tavasszal kaphatnak valamilyen kompenzációt a nyugdíjasok.

Az elemzői várakozások szerint jövőre ugyanis éves szinten továbbra is magas lesz az infláció. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője például 4,5 százalékos áremelkedéssel számol 2022-re.

Ez természetesen még sok mindentől függ, például a forint árfolyamától és attól is, hogy meddig tart az üzemanyagár-befagyasztás, amelynek a februári határidejét várhatóan meghosszabbítják legalább újabb három hónappal

– mondta az elemző. Szerinte így inkább arra lehet számítani, hogy az év elején legfeljebb 3,5 százalékkal emel a kormány a nyugdíjak mértékén.

Jövőre is inkább utólagos kompenzációra lehet számítani

– tette hozzá.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint viszont szinte biztos, hogy még az idén módosítanak a költségvetési törvényen.

A 3 százalékos emelés már-már nevetségesen alacsony a legfrissebb előrejelzések fényében. Most olyan sok pluszpénzt kaptak a nyugdíjasok, és kapnak a jövő év elején is a teljes 13. havi nyugdíjjal, hogy ezek édes ízét keserűvé tenné a szájukban. Éppen ezért azt várom, hogy a kormány még ebben az évben 4 százalékra változtatja a nyugdíjemelés januártól hatályos mértékét

– mondta. A nyugdíjszakértő azt sem tartja kizártnak, hogy a kétszeri idei módosítással kiutalt 4,8 százalékos nyugdíjemelést viszi tovább a kormány, és már jövőre is eleve ekkorát ad.

Ezek esetében egy 150 ezer forintos átlagosnak mondható nyugdíj januártól nem 154 500 forintra, hanem a 4 százalékos emelés esetén 156 ezer forintra, 4,8 százalékossal pedig 157 200 forintra nőhetne. Már ezt vennék figyelembe a 13. havi nyugdíjak kifizetésekor is.