A bankok felkészülten várják az omikron-variáns okozta ötödik hullám csúcsát, amikor az egészségügyi szakemberek várakozásai alapján rekordokat dönthet az új fertőzöttek száma, így sokan kerülhetnek 5-7 napos karanténba – derült ki a VG körkérdéséből, amelyre tíz hazai pénzintézet reagált.

Az OTP Bank azt írta, rendszeresen ülésező koronavírus-munkacsoportja folyamatosan monitorozza a járvány alakulását, és az időben bevezetett intézkedéseknek köszönhetően nem tapasztalt fennakadást a fióki működésben, egyben vezetőségük hibrid munkavégzést rendelt el az erre alkalmas területeken. A korábbi tapasztalatokat az ötödik hullám kezelésébe is beépíti, a munkavállalóknak kéthetente biztosít Covid-gyorstesztet. A bank munkatársainak oltottsága közel 90 százalékos, a vakcina felvételének ideje igazolt távollétnek minősül.

A karanténba kerülők otthonról való munkavégzésének biztosításában a Magyar Bankholding tagbankjai kialakították a maguk, mára már jórészt közös szabályrendszerét – derült ki a Budapest Bankot, az MKB-t és a Takarékbankot egyesítő vállalat válaszából, amely kiemeli, a karantén és a home office a munkakörök túlnyomó többségénél együtt tud járni.

„Más kérdés, ha a karantén egyben megbetegedést is jelent, mert beteg munkatársat természetesen nem dolgoztatunk. Az egyes szakterületek betegség miatti esetleges egyszerre történő kiesését a jelenleg is alkalmazott home office kordában tartja. A bentről történő munkavégzés továbbra is jelent kockázatot, de a korábbi hullámok tapasztalatai alapján ennek kezelését meg fogjuk oldani” – szögezte le a Bankholding.

A CIB Banknál is közölték, mindenki otthonról dolgozhat, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi – ez a központi területeken lévők nagyjából 90 százalékát érinti.

A pénzintézet jelezte, a járványhelyzettől függetlenül a jövőben is lehetővé teszi a munkaidő 40 százalékában az otthoni munkavégzést.

„A fiókókban plexifalakat helyeztünk el, maszkhasználatot írtunk elő, és a nem oltott kollégákat hetente kétszer teszteltetjük a bank költségén. A munkatársak nagyjából 90 százaléka felvette a védőoltást. Szükség esetén más fiókba is át tudnak menni a kollégák helyettesíteni, így bízunk abban, hogy az ötödik hullám során sem lesz fennakadás az ügyfélkiszolgálásban” – írta a CIB.

Az Erste Bank központi területein közreműködő munkatársainak sem kötelező bejárniuk az irodaházba, emellett a fiókhálózatban dolgozóknak FFP2-es maszkokat biztosítanak, valamint rendelkezésre állnak gyorstesztek, és a korábbi hullámokhoz hasonlóan felkészültek az ügyfelek kiszolgálására.

A K&H-nál és a Raiffeisen Banknál is hangsúlyozták, kialakult eljárásrendjük van az ideiglenesen kieső kollégák pótlására. A szolgáltatásaik minden esetben teljes körűen elérthetők voltak idáig is, a szükséges egészségvédelmi eszközöket folyamatosan biztosítják.

Az UniCredit Bank is dedikált csapatot hozott létre a különböző szakterületek vezetőiből és szakértőiből, akiknek feladata, hogy kövessék a járvány alakulását és ez alapján javaslatot tegyenek a megelőző intézkedésekre közvetlenül a menedzsment számára.

„Az előző járványhullámok során az e csapatban kidolgozott megoldásokkal kezelni tudtuk a karantén és megbetegedés miatt a szervezet egy-egy pontján kialakult hiányzásokat. Továbbra is széles körben (80 százalék) alkalmazzuk a home office-t. A banki működés szempontjából kritikus folyamatok esetében fokozottan figyelünk a területen dolgozó kollégák szeparálására. Kulcsfontosságúnak tartjuk a megelőzést, ezért 14 napos karantént határozunk meg az érintett kollégák esetében. Ha egészségük engedi, ebben az időszakban is élhetnek az otthoni munkavégzés lehetőségével” – válaszolta a pénzintézet.

A Citi Magyarországon helyi kis-, közép- és nagyvállalati, multinacionális vállalati, állami szektorbeli, valamint pénzügyi intézményi ügyfeleket szolgál ki, lakossági szolgáltatásokat nem nyújt, így bankfiókhálózatot nem tart fenn,

a vállalatnak több mint 2800 munkatársa van Magyarországon.

A digitalizációs befektetéseknek és az otthoni munkavégzésnek köszönhetően a Citi nem számít negatív hatásra a működési teljesítményben, miközben biztosítja a Covid-teszteket, és rendszeresen felülvizsgálja az irodai munkavégzésre vonatkozó előírásait.