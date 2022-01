Globálisan a kiberkockázatok, míg Magyarországon a világjárvány kockázata az első számú üzleti fenyegetés 2022-ben – derült ki a Allianz kockázati barométeréből. Eszerint hazánkban 2022-ben az első számú fenyegetettséget a járványkitörés (34 százalék) jelenti, ezt követik a kiberincidensek (28 százalék), majd a harmadik helyen egyenlő arányban áll a ranglistán az üzletmenet-megszakadás (24 százalék), a makrogazdasági fejlemények (24 százalék) és a képzett munkaerő hiánya (24 százalék). Míg 2021-ben jellemzően megszakadtak az ellátási üzletmenetek az összefoglaló szerint, globális szinten a vállalatok többsége emiatt ma már kevésbé aggódik, és úgy érzi, hogy megfelelően felkészült a jövőbeni járványokra.

Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a vállalatok körében Magyarországon továbbra is meghatározó az ettől való félelem. Tavaly év végén a járvány negyedik hulláma különösen érzékenyen érintette a rendezvényszervező cégeket, jelentősen esett a forgalmuk. A budapesti turizmusnak sebtapaszt jelenthet a most zajló kézilabda-Európa-bajnokság, a fővárosi idegenforgalom mindenesetre továbbra is fél gőzzel üzemel, a szektor számára pedig kulcsfontosságú lenne a nemzetközi utazások mielőbbi helyreállása. Ez azonban a járvány árnyékában egyelőre távolinak tűnik.

Az omikron segítheti a növekedést

Az omikronnal a vírus egy sokkal kevésbé halálos változata válhat domináns törzzsé. Ez megnyitná az utat a normálisabb gazdasági élethez való gyorsabb visszatéréshez, és pozitívan hatna a GDP-növekedésre – mutattak rá a londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics elemzői, akik szerint különösen azokban az országokban lenne ez érvényes, ahol az oltások aránya még mindig alacsony. Bár azt is hozzátették, hogy később megjelenhet egy veszélyesebb, oltóanyag-rezisztens változat, amely szigorúbb korlátozásokat igényel. Ez jelentősen visszafogná a kibocsátást.