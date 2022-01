Mintegy 1600 fős létszámhiányt jeleztek a szállodák A céges rendezvények továbbra is hiányoznak, és egyelőre nem látni, mikor indulnak újra, holott ezekkel lehetne a most hiányzó bevételt később pótolni. A bevételi oldal szerény, és nem valószínű, hogy mindenütt elég lesz a három-négyszeresére nőtt energiaárak kompenzálására, miközben a béremelésekre is fedezetet kell találni. Mindez a tartalékokat – ahol még vannak – tovább apasztja, vagy felemészti – jellemezte a koronavírus ötödik hullámával is tetézett holtszezon súlyosbodó problémáit a szövetség vezetője.