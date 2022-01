Ez majdnem olyan karácsony volt, mint amilyet elképzel az ember – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, ahol az idén először ült a mikrofon mögé. Magyarország miniszterelnöke kiemelte, nincs vége a járványnak, és bár az omikron kevésbé okozhat súlyos tüneteket, az oltásnak így is fontos szerepe van, érdemes felvenni a harmadik vakcinát is. Közölte, januárban minden hét végén, csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akciónapokat tartanak, Pfizerből 2 millió, Modernából 700 ezer vakcina áll rendelkezésre. A negyedik oltás kapcsán hozzátette, mindenkinek azt javasolja, konzultáljon a háziorvosával: a harmadik után legkorábban négy hónappal vehető fel, hat hónappal később pedig már javasolt is.

A kormányfő hangsúlyozta, a szakemberek hatására változtattak a járványügyi protokollon, és a nyugati példák is azt mutatják, hogy ez a jó út. A karantén hossza 10-ről 7 napra csökken, a védettségi igazolvány pedig február 15-től oltottsági igazolvánnyá alakul.

„A kórházi kapacitásaink fantasztikusak" – közölte Orbán Viktor, aki dicsérte az egészségügyben dolgozók munkáját. Momentán 2611 koronavírusos embert ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen 243-an vannak, gyermek nincs közöttük.

A miniszterelnök az élelmiszerárstop kapcsán kiemelte, nem tudjuk megállítani az inflációt az országhatárokon, ám a hatásait a kormány képes tompítani bér- és nyugdíjemeléssel, illetve megfogják az árak emelkedését ott, ahol lehetséges, célzottan, bizonyos területeken.

Magyarország nem tudják, milyen feszültséget okoz nyugaton a családoknál a rezsiemelkedés, ami helyenként 100 százalékos – közölte Orbán Viktor, aki a 2012-ben bevezetett rezsicsökkentés fontosságáról is beszélt. Hozzátette, az üzemanyagok árának emelkedését is megfogták, és a kamatstop bevezetését is felidézte.

Ezek példátlan intézkedések

– szögezte le a kormányfő, mert ilyen lépéseket alig, vagy sehol nem csináltak Európában. Kiemelte, ettől függetlenül tanulni sosem szégyen, a kormány az élelmiszerárstop kapcsán a szerbek példáját vette alapul. Az ügyben azt mondta, reméli, nem szükséges a fenyegetés a jelentős büntetési tételekkel, az ellenőrzésekkel, és a nagy nemzetközi élelmiszerláncok is betartják a szabályokat a következő 90 napban.

Hogy Brüsszel mit fog tenni, azt nem tudjuk, ott nem a józan ész az irányzat

– jelentette ki Orbán Viktor arra a kérdésre, nem tartanak-e az EU-s vizsgálattól az élelmiszerárstop kapcsán. Közölte, nem tárhatják szét a kezüket, amikor negatív hatások érvényesülnek a gazdaságban, be kell avatkozniuk, még akkor is, ha Brüsszelben nem így gondolják. Felidézte, a magyar baloldal korábban nem szavazta meg az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra történő csökkentését.