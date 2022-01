Még a múlt heti rekordot is felülírta, ezúttal is óriási összeget tettek be a jegybankba a pénzintézetek: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyhetes betét fix kamatú tenderén 10290 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, amelyet a jegybank teljes egészében elfogadott.

Mindezt úgy, hogy a betét kamata immár második hete nem változott, az maradt a december végi 4 százalékon. Erre egyébként már korábban is lehetett számítani, a VG-nek nyilatkozó elemzők is gyanították, hogy ritkább lépésközökre válthat az MNB.

Fotó: Shutterstock

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a VG-nek elmondta: habár a jegybank legutóbb sem változtatott az egyhetes betéti kamat mértékén, a kamatemelés idén is folytatódik. Immáron azonban havi és nem heti rendszerességgel. „A jegybanknak ugyanis meg kell akadályoznia, hogy a másodkörös hatások tartósan magasra emeljék a maginflációs mutatót. Ehhez pedig továbbra is szigorító monetáris politikára van szükség. Meglátásom szerint 4,5-4,75 százalék körül tetőzhet majd az effektív kamatráta az idei év első felében” – mondta az elemző.