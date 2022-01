Meglepetésekben bővelkedő hétnek nézhet elébe a forint, amely az utóbbi heteket viszonylagos nyugalomban tölthette: stabilan a 350-360-as szint között mozgott az euróval szemben. Emiatt sem volt szükség december vége óta az effektív kamat, az egyhetes betét kamatának emelésére, amely hetek óta 4 százalékon áll. A külső tényezők miatt azonban hétfőn gyengülésnek indult.

Ezt elsősorban a nemzetközi helyzet, többek között az orosz-ukrán konfliktus és a dollár erősödése okozta, és további hatása lehet a FED várható heti ülésének.

A dollár euróval szembeni erősödése egyébként az egyik régiós, feltörekvő piac devizájának sem kedvez. A forint hétfőn például a 358-as szintről 360-ig gyengült az euróval szemben. A gyengülés megállításán ugyanakkor segíthet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntő ülése, amelyen az elemzők további emelést várnak, a jelenlegi 2,4 százalékról tovább növekedhet az alapkamat mértéke és ezzel együtt a kamatfolyosóé is.

A jelenlegi helyzetben mindenképp folytatni kell a kamatemelési ciklust. Az alapkamat és a kamatfolyosó esetében 30 bázispontos emelés várható, csütörtökön pedig ugyanennyivel emelkedhet az effektív, irányadó ráta, az egyhetes betét kamata is, immár 4,3 százalékra

– húzta alá a VG-nek Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Ugyanakkor ez maximum a forint stabilizálását jelentheti majd, a piac ugyanis pontosan ekkora emelést árazott be.

Ha ennél kisebbet lép a jegybank, akkor a forint tovább gyengülhet, bár a mozgására inkább a globális folyamatok hatnak majd az elemző szerint.

Hasonlóan látja Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is, aki azonban még nagyobb lépésközt prognosztizál.

Az alapkamat több lépésben várhatóan felmegy 4 százalékig, így kedden akár 60 bázispontos emelés is jöhet. Az egyhetes betét kamata is emelkedik majd, a tavaszig 5 százalék körüli mértékre, azaz a két kamat közelítése már most megkezdődhet

– mondta. A két ráta szerinte valamikor az év vége felé zárhat össze, amikor a bázishatások miatt belátható közelségbe kerül az infláció toleranciasávba való csökkenése. Hozzátette: a forintot ezek a lépések már nem igazán mozgatják jelentősen, a rengeteg külső hatás miatt pedig bizonytalan, milyen irányba mozdul a magyar fizetőeszköz. Mindenesetre az eddigi elköteleződés már stabilizálta a forintot.