Mit profitál a vállalat és az ügyfékör a 3G lekapcsolásából?

Azért kell lekapcsolni a harmadik generációs mobilhálózatot, mert a szűkös frekvenciaspektrumot jobban, hatékonyabban is fel tudjuk használni a modernebb technológiára, de a 3G technológia adatátvitel és beszélgetés szempontjából sem olyan hatékony, mint a 4G. A 3G kivezetésével nagyobb helyet kapnak a jobb technológiák, ami megmutatkozik az adatátviteli sebességben, az alacsony késleltetésben, a hangminőségben és a nagyobb megbízhatóságban. Lehetővé teszik olyan innovatív üzleti modellek és közszolgáltatások bevezetését, amelyek valódi előnyt nyújtanak a lakosságnak, az üzleti szereplőknek és a közszférának is. A technológiaváltás közvetett előnye az is, hogy a 3G-hez képest 4G-n és 5G-n kisebb az egy gigabyte adatátvitelre eső környezeti terhelés.

Mekkora a 3G-n a jelenlegi forgalom, az ügyfelek hány százalékát érinti a változás?

Ma a hálózatunk forgalmának körülbelül a 97 százalékát teszi ki a 4G. Az alig 3 százalékos, közel húsz éve elérhető, mára elavult 3G-s adatforgalom folyamatosan csökken, az 5G-s pedig az egyelőre lényegesen kevesebb felhasználó mellett is töretlenül nő, és belátható időn belül eléri a 3G forgalmának szintjét. A 900-as frekvenciasávon ez év nyarán kezdjük meg a 3G-s technológia kivezetését. Összes előfizetői bázisunkon 7 százalék alatti a maximum 3G-képes készülékek aránya, ebben a szegmensben alacsony a mobilinternetezés iránti igény. A 3G lekapcsolását az internet szempontjából ez a kisebb kör fogja érzékelni, esetükben az új készülék beszerzése a megoldás. A legfeljebb 3G-képes M2M-eszközök (például a pénztárgépek, a biztonsági eszközök) területén a 3G kivezetésével az internetkapcsolatot sok esetben a 2G is képes kiszolgálni, de a berendezést cserélni kell, ha a 2G képességeinél nagyobb sávszélességre van szükség.

Miért lesz jó az üzleti és lakossági felhasználóknak az 5G?

Az 5G az adatforgalmi sebességben, a hálózat válaszidejében és az egy időben kiszolgált készülékek számában hoz nagy előrelépést. A korábbi technológiához képest akár tízszeres a sebességnövekedés, vagyis 20 milliszekundumos válaszidő helyett akár 2–10 milliszekundumost, az ezres nagyságrendű kiszolgálható eszközök helyett pedig milliós nagyságrendet jelent egy cellán belül. Az 5G az első években a 700 és a 3600 megahertzes tartományban lesz elérhető Magyarországon. Az 5G teremti meg az alapját a digitális átalakulásban kulcsszerepet játszó szolgáltatások bevezetésének és fenntartásának, ez a korábbi technológiákon elképzelhetetlen volna.

Fotó: Telenor

Mekkora és hogyan alakul az 5G forgalma?

A hónapról hónapra növekvő 5G-s adatforgalom 2021 októberében meghaladta a 35 ezer gigabyte-ot. Ennyi adatból több mint 34 évig streamelhetnénk jó minőségben zenét, vagy nagyjából négy és fél évig 720p felbontású HD filmeket, és ez csak egyetlen hónapban generált 5G-s adatforgalom a Telenor hálózatán. Bár már megjelentek a piacon az első, lehetséges felhasználási területek, például a privát hálózatok a nagyobb vállalati ügyfeleknek, de még nem kristályosodott ki, hogy ez valós igény lenne. A privát hálózat egyébként azért lehet előnyös az ügyfeleknek, mert olyan saját zárt hálózatot kapnak, amelynek a paraméterei nem függnek a hálózat többi részéről, a nyilvános hálózati tényezőktől. Ez biztonsági szempontból is előnyös lehet. Az évtizedben a machine-to-machine (M2M, gép és gép közötti kommunikáció) és az Internet of Things (IoT, dolgok internete) megoldások elterjedésére számítunk, az egy cellán belül nagyszámú eszköz egyidejű kiszolgálásában pedig az 5G-nek kulcsszerepe lesz. Arra számítunk, hogy az 5G-re alkalmas készülékkel való lefedettség gyorsabban nő, mint a 4G esetében. Ehhez hozzáadva a lefedettség növekedését is, egy éven belül ötszörös lehet a forgalom az 5G-s hálózaton.

Az 5G fejlődése átlag feletti profitot hozhat Az 5G-s hálózatok előretörésének köszönhetően a mobil adatforgalom forradalmi megugrás előtt áll, pedig az igazi áttörés a virtuális és kiterjesztett valóság megteremtésével még várat. magára.

Milyen és mekkora értékű hálózatfejlesztést végzett a vállalat tavaly, és mennyit költ erre a közeljövőben?

A fejlesztések és a hálózat modernizációjában a Telenor 2020-ban és 2021-ben összesen nettó 92,454 milliárd forintot fordított a frekvenciák megszerzésére. A társaság az országban már közel 250 5G-s bázisállomáson szolgálja ki ügyfelei igényeit, többségében az 5G képességeit leginkább biztosító 3600 megahertzes frekvenciasávon. Úgy számoljuk, hogy az idei első negyedév végére nagyjából háromszáz bázisállomáson lesz elérhető az 5G-szolgáltatásunk.

Mikorra várható a 6G?

Az eddigi tapasztalatok szerint mintegy tízévente érkezik új generáció a mobiltechnológiában, ennek megfelelően úgy nagyjából tíz év múlva várható a 6G. A gyártók, a kutatóintézetek és az egyetemek már dolgoznak a szabványán, de a pontos paramétereket még nem ismerjük. Az biztos, hogy magasabb frekvencián magasabb sebességre számíthatunk. Az adatforgalom sebességében az elméleti határ szó szerint a fénysebesség, legalábbis a gépek közötti kommunikációban, de ezt még biztosan nem a 6G hozza el. Jelenleg bizonyos szempontból a 3G és az 5G helycseréjét látjuk, az előttünk álló évtizedben ennek előnyeit élvezhetik az ügyfelek.