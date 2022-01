Végérvényesen lezárult az a tranzakció, melynek során a Prohuman HR szolgáltató magyar alapítói visszavásárolták a lengyel Gi Group Poland S. A., korábban Work Service birtokában lévő tulajdonrészt – közölte a HR-cég.

Az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb hazai humánerőforrás-piaci tranzakciója zárult le

2022 januárjában azzal, hogy az érintett felek teljesítették az adásvételi szerződésben előírt valamennyi feltételt. Ezzel a Magyarországon évek óta piacvezető Prohuman száz százalékban magyar tulajdonba került.

Mint ismert, a lengyel Work Service csoport, amelyet 2020-ban felvásárolt az olasz Gi Group – így nevet váltva immár Gi Group Poland S. A. néven működik –, 2014-ben többségi részesedést szerzett a Prohumanban. A HR-cég magyar alapítói akkor azzal a feltétellel adták el üzletrészük egy hányadát, hogy a vállalat szakmai és pénzügyi irányítása az alapító tulajdonosoknál, a magyar menedzsmentnél maradt.

Üzleti és partneri értelemben is sikeres éveket töltöttünk együtt a lengyel vállalattal. Jó döntés volt korábban a társulás, de abban is egyetértünk tulajdonostársaimmal, hogy az alapítás óta általunk vezetett Prohuman jövőbeni sikereit most az szolgálja leginkább, ha újra a magyar alapítók és a menedzsment tulajdonába kerül

– mondta Zakor Sándor, a cég tulajdonos-ügyvezetője.

Fotó: Shutterstock

Kiemelte:

az elmúlt években dinamikus növekedést értek el, és ennek is köszönhetően a járványidőszakot stabilan vészelték át.

Most pedig hatalmas feladat áll előttük, hiszen Magyarországon újra munkaerőhiány van, és minden jel arra utal, hogy ez a jövőben tovább fokozódik.

Emellett nemzetközi téren is erősíteni szeretnének, régiós szinten is még meghatározóbb szerepet szánnak a cégcsoportnak, amely már most is nyolc országban van jelen – emelte ki Zakor Sándor. Hozzátette, hogy az eredeti állapotra visszaálló struktúra – a száz százalékban magyar tulajdonosi háttér – olyan üzleti függetlenséget biztosít, amely még hatékonyabban szolgálja az ambiciózus növekedési terveket, szolgáltatás- és üzletfejlesztési célokat. Ez a felállás az ügyfelek, a kollégák és a régió nyolc országában naponta a kötelékükben dolgozó több mint 17 ezer munkatárs számára is új értéket teremthet – tette hozzá.

A 2004-ben alapított Prohuman több mint 700 vállalattal áll kapcsolatban, köztük a legismertebb multinacionális cégek közül az autóipar, az elektrotechnikai gyártás, a pénzügyi szolgáltatások,

az FMCG területéről, valamint a kis- és nagykereskedelmi és az IT-szektorból is vannak ügyfeleik.

A cégcsoport a magyarországi piacvezető szerepe mellett a három legnagyobb szereplő között van Romániában, miközben jókora a részesedése a különböző speciális szegmensekben a német és az osztrák piacokon, valamint Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában és Bulgáriában is.