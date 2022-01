Szinte minden megváltozott – nehéz visszacsábítani a dolgozókat

Vas továbbra is az egyik legjobb helyzetben lévő megye, de 2019-hez képest némileg romlott a pozíciója foglalkoztatásban, ipari – és főleg építési – teljesítményben, kiskereskedelmi forgalomban. Miért?

A Covid-járvány miatt korábban sosem látott folyamatokat élt át a világ. A magyar gazdaság erősen kitett ezeknek, a keresletben és a kínálatban is döbbenetes mértékű változásokat éltünk meg, amelyek minden szektorra hatással voltak az ipartól a kereskedelemig, és ez alól a mi megyénk sem volt kivétel. A gazdasági folyamatok nem mindig tudtak lépést tartani az eseményekkel, például az alkatrészek szállítása is problémássá vált, többek közt az autóiparban. Ami az építőipart illeti, én úgy láttam, folyamatosan dolgozott, szinte teljes kapacitással. Az Európai Unió támogatási ciklusának a vége jelenthetett némi zökkenőt, de a most kezdődött új ciklusban is folyamatosan dolgozik az építőipar, csak az újonnan indult beruházások még nem teljesen érzékelhetők a statisztikákban. Most is vannak jelentős beruházások, ugyanakkor a vállalkozásoknál korábban nem látott átalakulás zajlik: nincsen elegendő létszámú, és alkalmasint megfelelő minőségű munkaerő. A dolgozók kiváltása érdekében folyik az automatizáció, a robotizáció, digitalizáció, főleg a nagyvállalatoknál, de a kisebbeknél is. A nagy- és közepes vállalatok visszaforgatják a tőkét, bár elsősorban most technológiai és nem építési fejlesztéseket látunk. Ami az EU-támogatásokat illeti: lehetnek vállalkozások, amelyek kivárnak, ugyanakkor az építőipari kapacitások alapvetően lekötöttek.

Hol tart a kilábalás a válságból?

A 2020-as a meglepetés éve volt, amikor megérkezett a pandémia, a 2021 a sokk feldolgozásának az éve, a második fele pedig a rádöbbenésé, hogy szinte minden megváltozott. A járvány miatt bevezetett korlátozások visszafogták a kereskedelmet és az ipart is, kapacitások estek ki, hiszen még egy automatizált üzem sem tud munkaerő hiányában működni. De kezdünk helyrerázódni. A 2022-es év már erőteljesen felfelé vihet, miután 2021 végére Vas megyében szinte minden ágazatban elértük és meghaladtuk a 2019-es szinteket. Vannak kivételek, ilyen a turizmus és a vendéglátás, ahol főleg a munkaerőhiány okoz gondot. A munkavállalóik az első járványhullámok idején elhelyezkedtek másutt, és nagyon nehéz visszacsábítani őket, hiszen sokan még mindig attól tartanak, hogy megismétlődhetnek a másfél éve átélt problémák.