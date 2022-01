Bőségesebbé váltak az otthonfelújításra és átalakításra fordítható források is a járvány miatti nemzetközi utazási korlátozások miatt, miután az elmaradt külföldi nyaralásra szánt pénzt – belföldi utazás mellett – sokan költötték házuk, lakásuk korszerűsítésére. Mindehhez éppen jókor jött az otthonfelújítási támogatás, amellyel akár hárommillió forinttal is olcsóbbá tehető a beruházás. A tavaly januárban indult és 2022. december 31-ig meghirdetett programban 6 millió forint értékű, számlával igazolt beruházás 50 százaléka igényelhető vissza, de a végösszegnek fele-fele arányban kell tartalmaznia anyag- és munkadíjat.

A kényelem az egyik szempont

A lakásfelújítás legköltségesebb eleme a konyha és a fürdőszoba korszerűsítése, erre a tulajdonosok jellemzően az ingatlan megvásárlásakor, és legfeljebb még egyszer, átlagosan nagyjából 20 évente költenek – mondta a VG-nek Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke. Tapasztalatai szerint a megrendelőket jellemzően az élethelyzet és az egészségügyi állapot változása motiválja. Például a családalapítás, a gyermek születése miatt építenek be zuhanyzó helyett kádat,

az életkor előrehaladtával pedig az idős lakáshasználóra szabott kényelmi, illetve az akadálymentesíti megoldásokat keresik.

Az elmúlt években látványosan átalakultak fürdőszobák, amelyek mára a tisztálkodáson felül esetenként az otthoni edzés helyszínévé váltak, így odakerülhet a bordásfal is – mondta Ács Erzsébet. A megrendelők egyre gyakrabban igényelnek a lakásba külön vendégmosdót és a vendégektől elkülönített, lehetőleg a hálószobákból nyíló fürdőszobát, de a bidé továbbra sincs a kéréseik élén.

Fotó: Guido Kirchner / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Okosodás mindenütt

A fürdőszoba az okosmegoldások terepe is, a víztakarékos csaptelepek, az energiatakarékos fűtési és világítási rendszerek beépítésére egy-egy nagyobb átalakítás során adódik lehetőség. A törülközőszárítós radiátor már ugyanolyan alapfelszerelés, mint a mozgásérzékelős kapcsoló. A home office terjedésével a fürdőszoba is többfunkciós térré vált, így nőtt az igény az átalakítására. Mindezek miatt a kiállításszervezők az idén fokozottabb érdeklődésre számítanak a szakkiállításokon, amelyek többségét tavaly és két éve is elhalasztották. Az idén már lesz Construma a Hungexpón, és újraindul a BOK Sportcsarnokban egy fiatal rendezvény, a hétvégére időzített budapesti Homeinfo fürdőszoba- és otthoniwellness-kiállítás, amely a lakosság mellett azokat a szálláshely-tulajdonosokat is megcélozza, akik állami pályázatok forrásainak felhasználásával kívánják fejleszteni a szolgáltatásukat. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége például konferenciát tart a kiállításon a fürdőszobák és wellnessterek szállodai korszerűsítési megoldásairól, és éppen ebben a témában írták ki a Lakberendezők Országos Szövetsége által meghirdetett Év fürdőszobája pályázatot is.

Meghirdettek egy felújítás előtti siófoki hotel fürdőszoba-felújítási programjához kapcsolódó ötletpályázatot is, amelyre a várakozáson felül 34 lakberendező jelentkezett a terveivel – tudta meg a VG.

Az elmúlt két év hatása egyre több területen jelentkezik a lakberendezőknél is, a tartósabb és komplexebb használatra formált otthonok mellett egyre inkább körvonalazódik egy új piaci torta, az egyterű irodák és az elnéptelenedett irodaházak átalakításának igénye – fogalmazta meg a várakozásait a LOSZ elnöke.

Kalákában nem megy

A helyére pattintható zuhanytálca, a testszárító, tükörbe épített fűtőszál, személyre programozott vízhőmérséklet és egy sor fejlesztés emeli a fürdőszoba komfortfokozatát. A praktikum terén is sok az újdonság, például a vírus- és baktériumölő falfestékek, az antibakteriális zuhanyrendszer vagy a penészálló, csúszásmentes burkolat. A látszódó fuga nélküli, egybefüggő felületet alkotó padlólapok és csempék, valamint a fürdőszobai tapéták a dizájn elemei, de – mint a gépészetnél – ezek esetében is szakemberre van szükség a megfelelő kivitelezéshez.