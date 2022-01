Tovább csökkent a lakossági hitelkereslet decemberben a Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Index adatai alapján – olvasható a Bank360 keddi közleményében. A mutató az internetes keresések alapján igyekszik felmérni a hitelek iránti igény változásait.

Az index értéke decemberre 82,9 százalékig csökkent, szemben a novemberi 88,8 százalékkal, ám meghaladva a 2020. decemberében mért 79,4 százalékot. Ugyanakkor a közlemény megjegyzi, hogy a pandémia előtt jóval nagyobb érdeklődés mutatkozott a kölcsönök iránt, a mutató értéke 2020. januárjában még 127,4 százalék volt. Az index úgy lett megalkotva, hogy a 2021. januári érték jelentse a 100 százalékot.

Fotó: Shutterstock

A mutató süllyedése elsősorban a lakáshitelek iránti érdeklődés, és különösen a zöld hitel iránti kezdeti élénk figyelem visszaesése okozza. A lakáshitel alindex így a novemberi 131,1 százalékos értékről 108,4 százalékra esett vissza, ám mint írják a Zöld Otthon Program keretében elérhető kedvezményes zöld hitelek így is szeptember óta meghatározó szerepet játszanak a szektorban. Ezen lehetőség nélkül a lakáshitel alindex értéke mindössze 49,5 százalék lett volna. A zöld hitel segítségének köszönhetően azonban a lakáshitelek iránti igény meghaladja a járványt megelőző szinteket is, sőt ősszel új csúcsokat is elért.

A közlemény kiemeli, hogy a személyi kölcsönök piacán a babaváró hitelek iránti igények jelentős mértékben visszaestek, decemberben már csak a januári érték 37 százalékát tették ki, míg a járványt megelőző keresési volumennek csak az ötödét. A visszaesés oka részben a hiteltípus iránti véges kereslet, vagyis a gyermekvállalási korban lévő, de a hitelt még fel nem vevő párok apadó száma.

A személyi kölcsön alindex azonban az év vége felé fellendülőben volt így is, 83,7 százalékot mutatott decemberben, ami jelentős javulás az októberi 62,8 százalékos lokális minimumhoz képest. A szabad felhasználású hitelek iránti kereslet 2021-ben egyébként 5 hónapban is magasabb volt, mint a válság előtt.

A közlemény végül a hitelfolyósításokat is figyelembe veszi. Novemberben 38,3 milliárd forint személyi kölcsönt adtak a bankok, szemben az egy hónappal korábbi 40,6 milliárd forinttal, ám a keresési adatok alapján a Bank360 modellje csak 33,3 milliárd forintot jósolt volna erre az időszakra. A babaváró hitelek kapcsán azonban fordított a helyzet, itt a modell szerint 41,2 milliárd forintos hitelkihelyezésnek kellett volna történnie novemberben, ám csak 37,6 milliárd valósult meg novemberben, szemben az egy hónappal korábbi 44,5 milliárd forinttal.

A lakáshitelek kapcsán felhívják a figyelmet, hogy noha ekkor már egy hónapja elérhető volt a zöld hitel, a folyósítások mértéke nem emelkedett jelentősen. Összességében 111,4 milliárd forint értékben vettek fel a magyarok novemberben lakáscélú hitelt, szemben a keresések alapján várt 118,5 milliárd forinttal, vagyis a zöld hitelek folyósítása a téli hónapokban pöröghet fel.