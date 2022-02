Januárban jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, hogy 31 új gyógyszer kapott egészségbiztosítási támogatást. Többek között daganatos betegségekben, szívelégtelenségben, Parkinson-kórban, szklerózis multiplexben és asztmában szenvedők juthattak hozzá a legmodernebb kezelésekhez. Ez azonban csak a kezdet lehet a pozitív döntések sorában, hiszen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 2021 végén további innovatív terápiákat terjesztett fel befogadásra.

A VG információi szerint nagyon erős szakmai támogatottsága van annak a több mint hetven készítménynek, amelyek jelenleg végső kormányzati döntésre várnak. Megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy várható-e újabb gyógyszerbefogadás, de nem válaszoltak a kérdéseinkre. Lapunk úgy tudja: a készítmények harmada olyan újdonság lesz a betegek kezelésében, ami eddig még semmilyen formában nem volt elérhető Magyarországon. Egyszerre ennyi új gyógyszer még sosem kapott NEAK-finanszírozást. A kérelemre benyújtott készítmények 85 százaléka a V4 országok valamelyikében már ott van a támogatott készítmények körében, a gyógyszerek 40 százaléka pedig a többi három visegrádi országban már elérhető.

A döntés előtt álló terápiák olyan betegeknek biztosítanak új lehetőséget, akiknek korábban egyáltalán nem volt elérhető optimális megoldás a betegségükre, de olyan terápia is van, ami szignifikáns módon bővíti a meglévő terápiás lehetőségeket

- mondta a VG-nek Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója.

Statisztikai adatok szerint Magyarországon minden 15 percben meghal valaki valamilyen daganatos betegségben. Az AIPM igazgatója hozzátette: a várakozó terápiák több mint 40 indikációt fednek le a legkülönfélébb terápiás területeken, olyanokon is, amelyeken a magyar lakosság egészségi mutatói kifejezetten rosszak nemzetközi összehasonlításban. A döntésre váró terápiák között van tüdő carcinomás vagy bőrrákos betegek kezelését segítő gyógyszer, emellett a szív-és érrendszeri betegségeket kezelő terápiák sora is tovább bővülhet, valamint a hemofíliás, a leukémiában, Parkinson-kórban vagy a sclerosis multiplexben szenvedők életesélyei is javulhatnak. Holchacker Péter kiemelte: a közvetlenül befogadás előtt álló kérelmek majdnem fele - 48 százaléka - valamilyen daganatos megbetegedéshez köthető.

Jól mutatja, hogy milyen nagy jelentősége van a mostani, döntés előtt álló csomagnak, hogy a befogadásra váró gyógymódok által érintett terápiás területek minden tizedik magyart érintik, de közvetlenül is 100 ezer potenciális beteg terápiáját segíthetik

- tette hozzá az AIPM igazgatója. A befogadott terápiák egy részének nem lenne jelentős költségvetési hatása a NEAK gyógyszerkasszájára, így elvben nincs akadálya a gyors döntésnek. A most várakozó terápiákkal a gyógyszerkasszát, az E-alapot egyes becslések szerint 10-15 milliárd forinttal kellene bővíteni, ami a nagy csomag ellenére is csak néhány százaléknyi kiegészítő forrást igényel a gyógyszerkiadások terén. Az idén a központi költségvetés 449,5 milliárd forinttal kalkulál a gyógyszerár-támogatások keretében, tavaly 431,7 milliárd forint szerepelt ezen a soron. Az E-alapban ahogy tavaly, úgy az idén is 119,6 milliárd forint jut nagy értékű gyógyszerek finanszírozására.