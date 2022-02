Hasznos digitalizációs lehetőséget jelent a nagyvállalatok számára a Digital Twin, vagyis a digitális ikerpár, amely akár egy gyárépület, bármilyen gyártósor, illetve tárgy virtuális mását, milliméter pontos digitális 3D modelljét jelenti. Egy gyármodell önmagában azonban csak ipar 3.0-ás megoldás lenne, attól lesz 4.0-ás, hogy a különböző IoT eszközökből és szenzorokból származó adatok is megjelennek a modellen.

Vagyis pontosan az történik a képernyőn, ami a gyárban, méghozzá közel valós időben, amely egy reagálási képességet is eredményez

– mondta a VG podcastban Hadzijanisz Konsztantinosz, a 4iG Mensor3D üzletág igazgatója.

A beszélgetés másik résztvevője, Gém Péter a 4iG üzletfejlesztési igazgatója elmondta, a piacon tapasztalható, hogy sok vállalat, amely szintet akar lépni a beszállítói láncban, már digitalizálja a gyárát és egy plan simulation nevű megoldással magát a gyártást is modellezi. Ezzel be tudja mutatni a megrendelőnek, hogyan fogja elkészíteni a termékeket, sőt akár azt is, hogy milyen hibaszázalékkal.

Találkoztunk olyan példával is, hogy a vállalat a gyártás újrahangolásának tervezéséhez használta a megoldást, és 40 százalékos csökkenést ért el időben és költségben egyaránt

– tette hozzá Gém Péter.