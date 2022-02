Ahogyan azt korábban a VG is megírta: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idén is elvégezte a fogyasztóiár-index számításához megfigyelt termékek és szolgáltatások (vagyis reprezentánsok) körének, valamint az egyes termék- és szolgáltatáscsoportok fogyasztóiár-indexen belüli súlyának felülvizsgálatát. Ennek során a KSH a nemzetközi módszertani sztenderdeknek megfelelően és a jogszabályi előírásokat követve járt el, azért, hogy a 2022 folyamán megfigyelt termékek és szolgáltatások, illetve a hozzájuk rendelt súlyok megfelelően tükrözzék a háztartások aktuális fogyasztási szokásait és szerkezetét – írta közleményében a KSH.

A kialakított súlyok a nemzetközi előírásoknak és az Eurostat módszertani javaslatainak megfelelően a két évvel korábbi, azaz jelen esetben a 2020. év egésze mellett a 2021. év első három negyedévének fogyasztási adatain alapulnak.

A két adatforrás segítségével reprezentatívabb becslés adható a koronavírus-járvány által befolyásolt fogyasztási szerkezetre vonatkozóan.

A különböző termék- és szolgáltatáscsoportok közül leginkább a házon kívüli étkezés súlya nőtt, abból eredően, hogy 2021-et már kevésbé érintették a járvány miatti bezárások, és 2020-szal ellentétben ezek a szolgáltatások az év nagyobb részében elérhetők voltak. Számottevő mértékben nőtt az üzemanyagok és a dohánytermékek súlya is: mindkettő esetében elsősorban az árak 2021-es, az átlagosnál jóval nagyobb mértékű növekedése okozta a súlyok emelkedését.

Ezzel szemben csökkent a – hosszú ideje lényegében változatlan árszinten lévő – háztartási energiára, illetve a nem vendéglátásban vásárolt élelmiszerekre fordított kiadások aránya. Összességében mérséklődött a szolgáltatások súlya is. A súlyok változása nem befolyásolta érdemben a 2022. januári fogyasztóiár-index értékét.

2022-ben összesen 978-féle termék és szolgáltatás árát figyeljük meg

– közölte a KSH.

Fotó: ALEXANDER VILF

„A reprezentáns lista módosítása során a házon kívüli étkezés csoportján belül elkülönítettük a helyszínen fogyasztott, illetve a házhoz rendelt termékeket, így 2022-től 4 darab új, kifejezetten házhoz szállítást is tartalmazó reprezentánssal bővült a megfigyelési kör.”

A változó dohányzási szokások következében terjedő alternatív dohányzási formákat képviselő, hevítésre szánt dohánytermék (IQOS Heets) és az elektromos cigarettát utántöltő folyadék is új reprezentánsként került fel a listára. Emellett számottevő mértékű módosítás történt az új személygépjárművek esetében is: a megváltozó kínálat következtében bővült a megfigyelt hibrid meghajtású járművek száma, illetve az idei évtől 1 darab teljesen elektromos meghajtású autó (Kia E-Niro) árváltozása is része lesz a fogyasztóiár-indexnek.

Utóbbihoz kapcsolódóan 2022-től az elektromos autók töltésének díja is az új reprezentánsok körét bővíti.

A KSH péntek reggel közölte a legfrissebb, januári inflációs adatokat, amelyek rosszabbak lettek a vártnál, és még az elemzőket is alaposan meglepték.