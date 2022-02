Összesen 568 milliárd forintot tett ki a támogatott vényköteles gyógyszereladás Magyarországon 2021-ben, ez egy év alatt 1,7 százalékos bővülést jelent – derül ki a Hiflylabs Zrt. kutatásából. Tavaly 177 millió doboz gyógyszerdobozt adtak el a patikákban, míg egy évvel korábban közel 185 millió doboz gyógyszer fogyott, ami 3,9 százalékos csökkenést jelent.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Megtört a bővülés üteme

A koronavírusjárvány második évére megtört a támogatott vényköteles gyógyszerek forgalmának a növekedési üteme. Ugyanakkor tavaly decemberben a 50,7 milliárdos teljesítmény közel azonos volt az erős novemberi 51 milliárd forintos forgalomhoz képest.

A világjárvánnyal való együttélés egy új növekedési pályára állította a támogatott, vényköteles szegmenst Magyarországon. Az adatok alapján megállapítható, hogy a szívgyógyszerek és a legzőrendszer szerei gyengítették leginkább a forgalmat. 2022-ben érdemes lesz odafigyelni az említett két kategóriára, hogy képesek lesznek-e megfordítani a negatív trendet - mondta Farsang Bence, a Hiflylabs adatelemzője.

A gyógyszerforgalom emelkedése nyolc éve tart

A patikák forgalma a pandémiát megelőző években 5 százalékkal bővült, a tavalyi alacsonyabb adat az eladott gyógyszerdobozok számának a visszaesésével is magyarázható. Ugyanakkor a Hiflylabs elemzése szerint a támogatott vényköteles forgalom bővülés immár 8 éve tartó trend. A gyógyszertárak gyengébb évéhez hozzájárulhatott a koronavírustól való félelem is. Mint írják, többen választhattak nem vényköteles szereket tavaly, ezzel is csökkentve a háziorvossal való találkozást és a megfertőződés lehetőségét.

Fotó: Szendi Péter

Valamint az adatokban már érezhetően megjelenik a koronavírus 40 ezer, többnyire krónikus beteg áldozata is, aki nem váltotta ki a gyógyszereit.

A tavalyihoz hasonló dobozszám csökkenése 2007 óta nem fordult elő - írja a Hiflylabs. A fertőzésellenes szereket leszámítva minden termékcsoportban csökkent az eladott dobozszám. A fertőzésellenes gyógyszerek 5,7 százalékkal növekedtek az antibiotikum eladásoknak köszönhetően, de ez a bővülés is csak az alacsony bázisnak köszönhető, ugyanis 2020-ban a koronavírussal kapcsolatos lezárások miatt nem alakult ki komoly influenzajárvány hazánkban.

Pest megye és a főváros viszi a prímet

Hiflylabs szerint az 1,7 százalékos forgalom bővüléséhez, 1,1 százalékponttal a vérképző szerek járultak hozzá, majd ezt követték a daganatellenes szerek a maguk 0,7 százalékpontos részarányukkal. A legtöbb gyógyszercsoport kisebb mértékben lassította vagy segítette az éves forgalom növekedését a támogatott vényköteles piacon 2021-ben.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Regionálisan a teljes forgalom egyharmadát a főváros és Pest megye adja, utóbbi patikák forgalma 3,5 százalékkal a budapesti gyógyszertáraké pedig 2,7 százalékkal bővült egy év alatt. A Heves megyei patikákon kívül máshol nem látszik forgalomcsökkenés a vényköteles szegmensben. A legkisebb emelkedés Nógrád megyében volt, ahol még az egy százalékot sem érte el a bővülés.