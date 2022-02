Újra jégre lépnek a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az ötkarikás játékokon. Míg a férfiaknál Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry az 500 méteres táv selejtezőjében, addig a női mezőnyben Jászapáti Petra az 1000 méteres negyeddöntőben próbál szerencsét a kínai fővárosban. Az egyéni számok mellett elérkezik még egy régóta várt pillanat: a címvédő férfiváltó is bemutatkozik az elődöntőben. A csapat Nógrádi Bencével válik teljessé.

Aki korán kelt, az a short trackes versenyzők előtt láthatott más magyar indulót is: Kónya Ádám sífutó a klasszikus stílusú, egyéni indításos 15 kilométeres távon mérette meg magát. A finn Iivo Niskanen diadalmaskodott, aki négy éve, a 2018-as phjongcsangi olimpián 50 kilométeren is győzött. Ezúttal 15 kilométeren az orosz Alekszandr Bolsunov, illetve Johannes Hösflot Klaebo elől gyűjtötte be az aranyérmet, Kónya Ádám pedig a 80. helyen zárt.

Visszatérve a gyorskorcsolyázókra, emlékezhetünk, hogy az 1000 méteres döntőben Liu Shaolin Sándort percekig olimpiai bajnoknak hittük, végül azonban sárga lappal kizárták, így a mezőny végére sorolták, Liu Shaoang pedig bronzérmes lett. Ez már a második dobogós helye volt short trackben a magyar olimpiai csapatnak, hiszen a Liu testvérek a múlt szombati nyitányon Krueger John-Henry, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia társaságában a 2000 méteres vegyes váltóval is a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

Bár az 1000 méteres finálét megóvták a magyarok, azt elutasították, így a kínai Zsen Ce-vej maradt az aranyérmes, pedig a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) vezetői hivatalosan is kezdeményezték, hogy vizsgálják felül a bíráskodást. Két nappal a történtek után a Liu testvérek azonban újra bizonyítottak: a kedvenc távjuknak nem igazán mondható 1500 méteren is mindketten döntőbe jutottak, ott pedig a Liu Shaoang negyedik, Liu Shaolin Sándor pedig hatodik lett, azaz mindketten pontszerző pozícióban zártak. Reális esély van arra, hogy akár mindketten finalisták legyenek 500-on is, igaz, az elmúlt napok megmutatták, hogy sok külső tényező befolyásolja a helyezéseket.

12 órától szoríthatunk Jászapáti Petrának az 1000 méteres negyeddöntőben, 12.18-tól pedig jönnek az 500 méteres selejtezők Liu Shaolin Sándorral, Liu Shaoanggal, Krueger John-Henryvel. A férfiváltóra pedig 13.04-től lesz érdemes figyelni.

Az utóbbi esélyeiről Bánhidi Ákos, a csapat edzője és menedzsere a MOKSZ hivatalos oldalán, a hunskate.hu-n azt mondta: „Szükségünk lesz minden tudásunkra és a szerencsére is a továbbjutáshoz – mind egyénileg, mind csapatszinten.” Nagyon nehéz elődöntőbe kerültek ugyanis a fiúk: Hollandiával, Oroszországgal és Dél-Koreával kell megküzdeniük a fináléba jutásért.

Ahogy arról a VG beszámolt: domborzati viszonyokból adódó infrastrukturális korlátok miatt minimális azoknak a téli sportágaknak a száma, amelyekben a magyar versenyzők nemzetközi szinten versenyképesek lehetnek. Szabados Gábor sportközgazdász szerint míg korábban műkorcsolyában születtek figyelemre méltó hazai eredmények, addig az utóbbi időben már sokkal inkább a rövidpályás gyorskorcsolyában. Az utóbbi létjogosultságát éppen az adja, hogy külön létesítményt nem igényel, ahol lehet jégkorongozni, műkorcsolyázni, ott a short track is elfér. Nagypályás gyorskorcsolya ma Magyarországon nem űzhető, a Puskás Aréna mellett épülő Nemzeti Korcsolyázó Központban azonban helyet kap majd a hozzá szükséges 400 méteres ovális pálya.

A mostani eredményességi szintre eljutni éppen ezért elsősorban személyi kérdés volt.

Szabados Gábor szerint a szakmai stáb és a menedzsment szintjén a megfelelő háttérnek találkoznia kellett a szükséges sportolói kvalitással. Ez utóbbi a Liu testvérek, Shaolin Sándor és Shaoang révén adott, s a felkészítés szakmai és pénzügyi része is megfelelőnek bizonyult. Kérdés azonban, hogy az edzőjüket, Csang Linát ide lehetett volna-e csábítani, ha nem félig kínai származású topversenyzőkkel dolgozhat. A sportközgazdász szerint az jelentene igazán nagy értéket a magyar sport számára, ha a Liu fivérek majdani visszavonulásáig a hazai utánpótlás hasonló szintű klasszisokat termelne ki.