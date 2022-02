Rendkívüli mértékű a munkaerőhiány a fuvarozás területén, ami a bérigények elszabadulásához vezetett, így a munkakörülmények javítása sem elegendő a dolgozók megtartására, vagy új sofőrök bevonzására – derül ki Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) közleményéből.

A NiT Hungary legújabb szolgáltatása ezért olyan mutatót hozott létre, mely rendszeres időközönként és transzparens módon ad információt a kalkulálható fuvardíjat befolyásoló egyik legfontosabb tényezőről. Ez lehetőséget nyithat arra, hogy a a drasztikus ütemben emelkedő gépkocsivezetői jövedelemszint is érvényesíthető legyen a fuvardíjakban.

A közlemény kitér arra, hogy számos tényező drágítja a közúti fuvarozást,

melyek alapvetően négy kategóriába oszthatóak. Ezek közül a két legfontosabb az üzemanyagár és a sofőrök bére. A NiT Hungary szerint mivel az előbbi rekordmértékben drágult 2021-ben, ez már havi szinten is jelentősen emelte a szállítási költségeket. Ha a megbízói részről nincs meg a kellő rugalmasság, akkor azonban ez nem érvényesíthető a fuvardíjban. Noha a tavalyi év végén a kormányzat befagyasztotta az üzemanyagárakat, ez csak átmeneti megoldás, ezért szükség van egy indexálási rendszer kidolgozására.

Fotó: Shutterstock

A szektor másik kiemelkedő költségelemét a személyi ráfordítások adják, ami az összes kiadás 25-32 százalékáért felel. Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára elmondta, hogy

a képzett munkaerő hiánya miatt a bérigények sosem látott magasságba értek,

így a munkaerő megbecsülése és a körülmények javítása nem elegendő már annak megtartására vagy új munkaerő bevonzására. Megbízható, gyakorlott kamionsofőrt már nem lehet 800 ezer nettó alatt találni szerinte, és még így is hatalmas a fluktuáció. Ront a helyzeten a szakma elöregedése, miközben a közúti fuvarozás egyre fontosabb szerepet játszik.

A helyzeten nem segít a szakképzés hiánya sem, hiszen a sofőröknek a le- és felrakodást, a helyi közlekedési viszonyokat és az okmánykezelést is tudniuk kell, akárcsak a a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó igen bonyolult szabályozást is. Noha ezek a szabályok a közlekedés biztonságát és a munkavállalók szociális biztonságát egyaránt szolgálják, ez azzal is jár, hogy mire valaki felveszi a ritmust, akár fél év is eltelhet.

Az érdekképviseleti szervezet szerint ezért állami szerepvállalásra és a képzési rendszer mielőbbi felülvizsgálatára van szükség,

a szakmásítás és a képzésfinanszírozás megoldásával egyetemben.

A NiT Hungary szerint ezért az ellátási lánc összeomlása fenyeget. A szervezet a munkavállalói oldalt képviselő Teherfuvarozók Európai Szakszervezetével (TESZ) együttműködésben létrehozott egy olyan mutatót, mely a személyi költségek alapulását követi. Véleményük szerint ez segíthet a fuvarozóknak a fuvartenderek, fuvarmegállapodások és ártárgyalások során a megbízóval szemben.

Az indexálásnál a változók negyedévente kerülnek lekövetésre, az érdekképviselet tagjainak a piaci viszonyok ismeretében tett előrejelzései alapján. A későbbiekben a számítás részei lehetnek a fuvarozói állásbörzék adatai is.

Megítélésünk szerint a személyiköltség-indexálás egy példátlan piaci segítségnyújtás egy munkaadói szakmai szervezet részéről a képviselt tagság felé, melynek döntő többsége védtelen, a piaci viszonyok változásainak kitett mikro- és kisvállalkozás

– zárta szavait Dittel Gábor.