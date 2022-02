Ha mindig is egy saját várra vágyott, most megvásárolhat egyet Magyarországon – akár így is szólhatna annak az ecseri ingatlannak a hirdetése, amelyre egy Facebook-csoportban bukkant a vg.hu. A Budapest melletti településen ugyanis egy valódi, várnak kinéző épületet kínálnak megvételre 250 millió forintért.

Az igazsághoz hozzátartozik ugyanakkor, hogy az ingatlan nem a középkorban épült, hanem 2008-ban, és nem is kőből, hanem Ytongból, ahogyan az egykori lovagi otthonokkal ellentétben ez az épület padlófűtést is kapott.

A hirdetés szerint az ingatlan Ecser főútján található, az M0-s közelében. 3300 négyzetméteres telek tartozik a 386 négyzetméteres épülethez, amely a hirdető szerint akár közértként, autószerelő műhelyként, Tüzépként vagy étteremként is üzemelhet, ez utóbbihoz már korábban kialakították a szükséges helyiségeket.

Az épületnél található automata kapu, riasztó- és kamerarendszer, amelyek mind jól jöttek volna a tatárjárás idején is. Nem csak a lapos tető, a bástyák is szigeteltek, vadonatúj létrákat is kaptak.

Az egyik bástyáról különösen jól látható a ferihegyi repülőtér

– olvasható a hirdetésben, amelyben irányárként 250 millió forintot adtak meg.

Korábban egyébként egy másik ingatlanos oldalon ennél olcsóbban szerepelt még az ingatlan: a Duna House honlapján 220 millió forintért bukkantunk a várra. Az ottani leírás szerint jelenleg az alsó szinten régi autók restaurálására felkészített műhely található, de turisztikai célokra, művészeti tárlatokra, illetve akár luxusotthonnak is tökéletes választás lehet.