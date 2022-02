Április 30-ával véglegesen megszűnik a miskolci repülőtér – erről a Borsod Megyei Repülő Klub titkára, Ötvös Béla – aki egyben Izsófalva polgármestere is – beszélt a VG-nek. Mindössze annyi engedményt kaptak az önkormányzattól, hogy rövid ideig még a területen tárolhatják a felszerelésüket. Elmondása szerint

mintegy húsz repülőgépről van szó, amelyeket nem tudnak hová szállítani.

A miskolci repülőtér 1931-ben nyílt meg. Kilencvenéves infrastruktúrája ma főképp sportcélokat szolgál, de a reptér korábban belföldi járatokat is fogadott, és katonai bázis is volt. Jelenleg egy 300 méter széles és 850 méter hosszú füves területen működik. A hírek szerint az önkormányzati tulajdonban lévő telket azért veszik vissza a 85 éve fennálló Borsod Megyei Repülő Klub üzemeltetéséből, mert ipari parkot akarnak ott létesíteni. Bár ez a terv már 2018 óta ismert, eddig nem valósították meg, mert az előző városvezetés kitolta a reptér megszüntetésének határidejét.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Ötvös Béla úgy fogalmazott, hogy a környező ipari tevékenység miatt van ráció a repülőtér kisajátításában. Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a városvezetés korábban megígérte: csak akkor kerül sor a kisajátításra, ha biztosít egy másik telket a repülőklubnak. Ez még nem történt meg, a késlekedést az önkormányzat az áremelkedéssel magyarázza. A titkár szerint további probléma, hogy a területen álló létesítményeket, a hangárt, a garázsokat és más épületeket a város nem akarja megvenni, noha azokat a klub a saját pénzén építette. Bár elismerte, erről nincs dokumentációjuk.

A titkár nem értett egyet azzal a véleménnyel, hogy a létesítmény csak néhányak szórakozását szolgálja.

„Nem kártyaklub vagyunk, pezseg az élet a reptéren. Vitorlázó, motoros és ultrakönnyű repülőgépeket kezelünk. Napi közel fél tucat motoros gép száll fel, a vitorlázás tavasztól őszig népszerű. Magas szakmai szinten folytatunk kiképzést, sok olyan pilóta szerezte meg nálunk a szakszolgálati engedélyét, aki most harci vagy kereskedelmi gépen ül.

Sétarepülést szervezünk, de innen indulnak a légi szúnyogirtások is. Ezenkívül számos társadalmi eseménynek adunk otthont, például sok ezer résztvevőt megmozgató gyereknapoknak és futóversenyeknek. A bezárás biztos, hogy nem a közérdeket szolgálja.”

Ötvös Béla azt is hangsúlyozta, hogy a klub több mint három évtizede a saját lábán áll, egy fillér támogatást nem kaptak az önkormányzattól, miközben kül- és belföldön is bevett modell, hogy az adott település fenntartja a maga repterét. A titkár szerint Miskolc nem fogyott ki a befektetőknek kínálható telkekből, így az sem áll, hogy ezért kényszerülne a repülőtér felszámolására. Lapunk információja szerint egyébként lenne érdeklődő a terület iránt, és végeztek is már talajmechanikai vizsgálatokat.

Az ügyben a VG egyebek mellett arról érdeklődött a miskolci városházán, hogy miért tartják helyesnek a reptéri infrastruktúra megszüntetését, illetve hogy szándékukban áll-e megteremteni Miskolc légi közlekedési elérhetőségét. Érdeklődésünket a polgármesteri hivatal azzal hárította el, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, ezért érdemben csak néhány hét múlva tudnak nyilatkozni.