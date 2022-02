A koronavírus stabil fundamentumok mellett érte a magyar gazdaságot - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján a köztestület elnöke. Hozzátette, hogy három szereplős modell állt a korábbi stabil gazdasági rendszer hátterében. Amit a magyar gazdaság elért, ennek a három szereplőnek az együttműködésén alapult - mondta.

A békát le kell nyelni

Volt egy cselekvőképes kormány a kamara elnök szerint, az állam aktív szereplője bizonyos esetben a gazdasági folyamatoknak. Az élelmiszer árstop és a benzinárstopról vélekedett, hogy átmeneti időszakokban meg lehet lépni. A békát le kell nyelni - fogalmazott az élelmiszer stopról, hozzátéve, hogy ennek senki nem örül.

A kamara javaslatai is kellettek

A gazdasági újraindítási akcióterv szerinte sikeres lett, a kamara javaslatai megjelentek benne. Ilyen volt a munkahelyteremtő bértámogatás egyszerűsítése, az otthoni munkavégzés rugalmassá tétele, a garantált bérminimum és a minimálbér emelése, a kistelepülési üzletek támogatása.

Ma már többen jelentkeznek szakképzésbe, mint gimnáziumba

Törekedtünk a versenyképesség támogatására, szembesülünk a kihívásokkal, mint a demográfiai problémák, vagy az ipar 4.0 megjelenése. Elértük azt minden szkepticizmus ellenére, hogy ma többen jelentkeznek szakképzésbe, mint gimnáziumba - mondta, hozzátéve, hogy akkor is sokan megmosolyogták őket, amikor egy millió új munkahelyet ígértek. Megtettük - fogalmazott.

A kamara meghosszabbítaná 2022-ben is a megállapodását a kormánnyal

Emlékeztetett, hogy több megállapodást írtak alá a kormánnyal, amit meghosszabbítottak 2014-ben és 2018-ban is, de ezt szeretnék meghosszabbítani 2022-ben. Parragh László szerint mindegyik fél betartotta ezeket a megállapodásokat.A mi programjaink voltak a leggyorsabbak - idézte fel a kamara elnöke. Több mint 30 ezer vállalkozást értek el, ezt több 50 ezer hitelszerződést jelentett.

Nemzetközi okok vezettek az inflációhoz, de a jegybank is benne van

A lelkiismeretünk tiszta - mondta az inflációról Parragh, jelezte, hogy három éve figyelmeztet erre a kamara. Elismerte, hogy magasabb, mint kellene, szerinte tompítani kell. A nemzetközi irányok is ebbe az irányba mennek. Kapacitás kiesések voltak a világban, a zöld átállás, a kínai gabonafelvásárlások, a nemzetközi nyersanyag olajárak óriási emelkedésen vannak túl -sorolta az okokat. A monetáris ciklus nagyjából betöltötte szerepét, de az MNB részéről túlzott optimizmus volt- mondta az elnök.

Csökkenteni kell a függőségünket

Biztos, hogy strukturális változások kezdődnek Parragh László szerint. A kérdés szerinte, hogy ezekre a kihívásokra ki fog tényleges lehetőségként tekinteni. Hangsúlyozta, hogy muszáj az ellátási gondok enyhítésére figyelni, függőségünket csökkenteni kell az egészségügy terén is.

Összefogás kell a közepes jövedelmi helyzet elkerülése érdekében

Az átalakulás megkezdődött, mi sem késlekedhetünk - fogalmazott. Szerinte a közepes jövedelmi csapda helyzetet el kell kerülni. Ehhez összefogásra és együttműködésre kell törekedni - szögezte le Parragh László.

Egy hét alatt két meglepetés

Az elmúlt egy hétben két meglepetés volt a gazdaságpolitika szempontjából, az egyik az infláció, a másik a gazdasági növekedés - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy komoly kihívás érte a magyar gazdaságot 2020 tavaszán. Olyan satufékezés történt, ami mindenkit érintett - mondta.

A bizalom a gazdaság alapja

A kormánynak több problémát kellett egyszerre kezelni. Kezelni kellett az ellátási problémákat, tartós problémák jelentkeztek bizonyos ágazatokban, mint a turizmus vagy a sportágazat. Itt az államnak segítenie kellett a vállalatokat. A gazdaság is a bizalomra épül, ha nincs bizalom, akkor a bizalomhiány az együttműködési láncokat is megszakítja -fogalmazott. Szerinte ezért kellett a gazdasági visszaesést minimalizálni.

A német és a cseh kormány hajtott végre hasonló méretű gazdasági csomagot

Emlékeztetett a 2008/2009-es válságra, amikor megszorításokat hajtott végre az akkori kormány. Ezzel szemben a legutóbbi válság idején a kormány a saját erőforrásainak átrendezésével kerülte el a megszorítást. A bruttó hazai termék 36 százalékát tette ki a gazdasági csomag mértéke, amit a magyar kormány összeállított, ez a német és a cseh csomaggal hasonló mértékű.

Három irányú együttműködés

Széles konzultációt folytatott a kormány a gazdasági élet szereplőivel, együttműködtek a jegybankkal, az Eximbankkal. Ennek az együttműködésnek három iránya volt, így a családok, a vállalatok támogatása, a második a beruházások ösztönzése, a harmadik az adócsökkentések. Magyarország most már 4 százalékkal van fölötte a járvány előtti kibocsátásnak, miközben Európában még zajlik a helyreállás.

A kormány teszteli a piacot

A finanszírozásról elmondta, hogy sikeresek voltak a devizakötvény kibocsátások. Mint mondta, ilyenkor a kormány is teszteli a piacot, hogy milyen kereslet van a magyar papírok iránt. Ebben volt egy nagyon komoly együttműködés a kormány és a jegybank között. Ez a szoros együttműködés hozta el azt, hogy a hitelezésben nem volt visszaesés, sőt két számjegyű a vállalati hitelek növekedése.

1990 óta nem volt ilyen magas beruházási ráta

Varga Mihály szerint 1990 óta nem volt ilyen magas a magyar beruházási ráta. Több mint 1900 milliárd forint értékű beruházást hajt végre mintegy 13 nagyobb vállalat Magyarországon. A gazdasági növekedés idén is 5 százalék fölött lesz.

A fiskális konszolidációt folytatni kell

A feladat nem lehet más, mint a következő időszakban visszaálljunk arra a kockázat csökkentő pályára, amelyen korábban voltunk - mondta az államadósságról.

A magyar foglalkoztatás az egyik legmagasabb az EU-ban

A foglalkoztatással kapcsoaltban megjegyezte, hogy már meghaladta a járvány előtti szintet. A magyar foglalkoztatási ráta az egyik legmagasabb ma már az EU-ban, miközben a munkanélküliségi ráta a legalacsonyabb.

3 százalékkal csökkentik az inflációt a hatósági árak

2022-ben az egyik meglepetés az infláció emelkedése volt. Rámutatott, hogy a balti országokban, Lengyelországban magasabb az infláció, a V4-ek tekintetében Magyarországon a legalacsonyabb. Az okok között említette, hogy a kereslettel nem tudta tartani a lépést a kínálattal, emellett a nyersanyag árak is drasztikusan emelkedtek. A magyar kormány négy féket indított el. Az egyik a rezsicsökkentés, a másik ilyen fék a benzin árstop. Belépett fékként a kamat stop, amit már kiterjesztett a kormány, illetve az élelmiszer árstop. Ezek az intézkedések mintegy 3 százalékkal csökkentik az inflációt- tette hozzá. A jövő nagy kérdése, hogy tudunk olyan tartós növekedési pályán maradni, ami az egyensúllyal is párosul - mondta a beszéde végén Varga Mihály.

A választás tétje, hogy az új gazdasági rendszer marad-e

A gazdaságban is fundamentális változásokat indítottunk el, a mai gazdaság nem ugyanaz, mint ami 2010-ben volt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Szerinte a választás tétje, hogy ez az új gazdasági rendszer marad-e vagy visszamegyünk a régi gazdaságba.

Az embereknek legyen saját otthonuk, kertjük, földjük

Minden szocialisztikus elképzelést ellenzek, mondta a miniszterelnök, felidézve a 90 előtti időket, hogy megölték a magántulajdont, ezzel megölve annak kultúrateremtő erejét. Azt akarjuk, hogy az embereknek saját házuk, otthon, kertjük és földjük legyen. Ezt azt a kultúrát is erősítik, hogy törődni kell azzal, amivel rendelkezünk.

A könnyű pénzt hitelnek hívják

A könnyű pénzt hitelnek hívják a miniszterelnök szerint. Ha a kormány marad, akkor a magántulajdont fogja támogatni- mondta a kormányfő.

Nem lehet a tőke szempontjait nélkülözni

A tőke szempontjait nem tudjuk nélkülözni, mondta a kormányfő, Ezzel indokolja, hogy miért a kamarával kötnek szerződést. Társadalmi hátországra, szövetségre van szükség. Ez a jövőből levezetett célok és együttműködések összessége, indokolta, hogy miért újítják meg az együttműködést a kamarával.

Sikeres volt a válságkezelés

1976-ban volt ilyen magas a magyar növekedés. A beruházási ráta az egyik legmagasabb. Szerinte ez a válság egy stresszteszt is volt, amit a magyar gazdaság kibírt. A 2020-as és 2021-es évet együtt kell nézni. A két év szaldója 2,1 százalék. A kilábalás gyors, erőteljes és V alakú volt. Ezt a kilábalást nevezte a jegybankelnök a kanyarban előzésnek. A válságkezelés Magyarországon sikeres volt - fogalmazott a kormányfő.

Ha nem lenne nyitott a magyar gazdaság, mindenki szegényebb lenne

Nagyon nyitott a magyar gazdaság, utalt a kormányfő az export részesedésére a bruttó hazai össztermékből. Szerinte ha nem így lenne, akkor mindenki sokkal szegényebb lenne. Ez a magasabb életszínvonal feltétele is. 10 milliós országra nem lehet zárt gazdaságot építeni szerinte.

Komplex a magyar gazdaság

Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság komplex is. A haderő is megemeli a magyar gazdaság technológiai színvonalát. Katonai célú repülőgépgyártással is próbálkozik az ország, utalt az Airbus Gyula melletti gyárára. Hangsúlyozta, ezzel a magyar gazdaság is ellenállóbb lesz.

Magyarország földrajzi fekvéséből kell előnyt kovácsolni

Magyarország fekvésének vannak előnyei a kormányfő szerint. Erre nem fordítottunk elég figyelmet. 12 év alatt 600 km gyorsforgalmi úthálózatot épített Magyarország, ez azért fontos, mert tranzitútvonal vagyunk. De fel kell zárkóztatni a vasútvonalat is emellé. Ezért érvelt az olyan beruházások mellett, mint a Budapest- Belgrád vasútvonal, vagy a fényeslitkei csomópont, szerinte ki kell aknázni a földrajzi fekvésünkből fakadó előnyöket.

Büntetéssel sújtja Brüsszel, akinek saját lakása, autója van

Nem néz ki jól- mondta az inflációról a kormányfő. Ha a mostani inflációnk alacsonyabb is lesz, a közeg ahol vagyunk, ott nagy a baj. Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel az energia árakat növeli, példaként említve, adóval sújtják, akinek saját lakása, autója van. Ez a miniszterelnök szerint adóemelés.

Orbán : eszünk ágában sincs az árhivatalt visszahozni

Nem esett jól a 4 stop politikája, eszünk ágában sincs visszahozni az árhivatalt. De jelezte hogy válság idején be kell avatkozni, nincs normatív politika. Ha jól esett, hanem, bizonyos területeken kénytelenek voltunk árstopot alkalmazni- mondta. Ezt mielőbb ki kell veeztni a kormányfő szerint.

5 csapdahelyzet van, amit el kell kerülni

A következő évtizedben 5 csapdahelyzetet kell elkerülni. A külföldi tulajdon arányának dominanciája az egyik. A kormányfő szerint a magyar gazdaság döntően magyar tulajdonban van. Látványos arány javulás történt a bankszektorban a médiában és az energetikában. Az energiaszektorban 2010-ben 29 százalékát, 2021-ben már 56 százalékát adta az árbevételnek a magyar tulajdon aránya, de ugyanígy a média és a bankszektor területén is érdemi javulás volt. De, van ahol csehül állunk - fogalmazott. Ilyen a biztosítók, az építőipari ágazat. A kiskereskedelemben 40 százalék alatt a magyar tulajdon rész.

2000-ről 12000 ezerre nőtt az exportra termelő cégek.

Külföldi tőke nélkül nem vagyunk versenyképesek. Külföldi beruházások nélkül nincsenek új technológiák. Ugyanakkor magyarok vagyunk és egy folyamatosan javuló arányt kell elérni- mondta a kormányfő. Orbán Viktor jelezte, hogy hamarosan egy 3 milliárd euró értékű beruházást fognak bejelenteni. Több exportálló magyar cég kell -szögezte le, ma 12 ezer ilyen vállalat van. Szerinte óriási arányban növelték meg az exportra termelő cégek számát. Viszont az export árbevétel 20 százalékát adják csak a magyarok. Az a célunk, hogy a hazai arány emelkedjen 30 százalékra - tette hozzá.

A Balkánt és Kínát kell megcélozni

Nyugaton nehéz labdába rúgniuk a magyar cégeknek, ahol van keresnivalójuk, az Kína és a Balkán.

A magyar gazdaságnak terjeszkednie kell

A folyamat elindult és jól néz ki -mondta a magyar cégek terjeszkedéséről. Ugyanakkor hozzátette, hogy a régiós viszonylatban már nem ilyen kedvező a kép. A cseheket már megelőztük, a többieket még nem. Kifektetni,kifektetni, kifektetni- szorgalmazta a kormányfő.

Digitalizációval és automatizációval csökkenthető a dualitás

A külföldi cégek versenyképesebbek, mint a magyarok, viszont a dualitás csökken a kormányfő szerint. A hazai cégek versenyképessége mindig a fele a külföldieknek. A mi válaszunk, hogy digitalizáció és automatizáció. Ha ez nem történik meg, akkor ez a különbség nem fog eltűnni- tette hozzá. Valahogy mozgósítani kellene a tartalékokat a kormányfő szerint, ugyanis mint fogalmazott nagy felzárkózási tartalék van.

A nemzet fővárosa után jöhet a vidék fejlesztése

Olyan méretű ország, mint Magyarország nem tud ott lenni a térképen, ha nincs egy olyan városa, ami világszenzáció- mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Felcsúton is lenne helye a pénznek. Hangsúlyozta, hogy Budapest a nemzet fővárosa. Szerinte, hogy egy lenyűgöző nemzeti fővárosra van szükség, utána jöhet a vidék fejlesztése. Ugyanakkor elismerte, hogy az agglomeráció közlekedési rendszere még középkori. Az elővárosi rendszer rendkívül költséges dolog, de nem kerülhető el a miniszterelnök szerint.

Háromszor több jut a vidék fejlesztésére

4260 milliárd forintot, azaz háromszor többet szánnak a vidék fejlesztésére, mint az elmúlt években. Az eddigi 15 százalékos önrészt 85 százalékra növelik. A lengyelek is így tettek korábban, mi utol fogjuk őket érni és egy jó versenyben le is fogjuk őket győzni - jósolta a kormányfő.

Minden faluért harcolni kell

A falut ne leírjuk, hanem tartsuk meg - fogalmazott a kormányfő. Szerinte az urbanizációs folyamatokhoz képest egy más életforma. Hangsúlyozta, minden faluért harcolni kell, ezért kell folytatni a Magyar Falu programot. Mint mondta, emiatt sokszor ütközik Varga Mihály pénzügyminiszterrel.

Adócsökkentés, beruházások, hitelezés

Adócsökkentés, beruházás támogatás, hitelezés ösztönzése, ezek kellenek a felsorolt csapda helyzetek elkerülésére. Bár a pénzbőség kora véget ért, lesznek államilag támogatott hitelezési programok a kormányfő szerint. Koncentráltabb és célzottabb beruházási támogatási programot szeretnének a jövőben.

Brüsszel vesztett, mi nyertünk

Ha a partnerségi megállapodást aláírjuk, akkor ott leszünk, ahol 7 évvel ezelőtt voltunk - jelezte a miniszterelnök. Ahol vita van az a helyreállítási alap. Nincs joguk ahhoz, hogy ne adják ide - mondta a kormányfő. Ugyanakkor a miniszterelnök szerint mi nyertünk, ők vesztettek. Ugyanis, a bíróság ítéletében az is szerepel, hogy nem köthetik össze a pénzügyi és a politikai kérdéseket.

A bérviszonyokat nem a kormány határozza meg

A kormányfő szerint a bért nem lehet akárhova emelni. Ha túlságosan emelik a béreket, akkor a vállatok elbocsátanak. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a bérviszonyokat sose a kormány határozza meg, a szakszervezeteknek és a munkaadóknak kell megegyezniük róla.

Az átlagbér adóékét csökkenteni kell

A két és több gyermekesek adóéke jobb mint az uniós átlag. De az átlagbér adóéke 41 százalék Magyarországon. Van olyan csoport, ahol adóék ügyben be kell avatkoznunk, ezt a kormány és a kamara megállapodása is rögzíti - mutatott rá a miniszterelnök.

Nemcsak a finanszírozást érintette az egyetemi modellváltás

A miniszterelnök beszélt az egyetemek modellváltásáról, szerinte ez nem csak finanszírozási, oktatási modellváltás is. Az egyetemeknek a kutatás-fejlesztésben is előre kell lépniük. Úgy kell kinézniük a kormányfő szerint, mint ahogy Nyugat-Európában is kinéznek.

2030-ra elérhetjük az unió fejlettségének átlagát

Borzalmas állapotban voltak a cégeink 2010-ben - mondta a miniszterelnök. Ezért volt csak 3,6 millió munkavállaló Magyarországon. Ma viszont 4,7 millió foglalkoztatott van, ez azért is van, mert kötöttek egy megállapodást a kamarával. Minden megállapodás, amit a kamarával kötött a kormány, az be lesz tartva- szögezte le Orbán Viktor. Hangsúlyozta, hogy bizalmat csak megállapodásokkal lehet létrehozni. "Az acélunk, hogy a gazdasági növekedés minden évben haladja meg a 2-3 százalékot.Ha ezt a megállapodást betartjuk, akkor 2030-ra elérhetjük az unió fejlettségének átlagát" - mondta a kormányfő.