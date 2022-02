A vasúti teherforgalom nem fog Budapesten keresztül menni, mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, egy reggeli Újbudán tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte: a kormány a V0-s vasúti körgyűrűvel kapcsolatban erről már döntött. A vasúti körgyűrű egyébként Záhonyt köti majd össze Győrrel és Sopronnal, úgy hogy elkerüli Budapestet.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A miniszter elmondta: Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója, február végén teszi le a V0-s vasútvonal Kecskemét és Székesfehérvár közötti szakaszára vonatkozó javaslatait. Ekkor derül majd ki melyik nyomvonal felel meg a gazdasági és a környezetvédelmi szempontoknak leginkább. A beruházás nemzetközi tender alapján fog megépülni.

Ne menjen át Újbudán tehervonat

Simicskó István újbudai országgyűlési képviselő a helyszínen elmondta, az újbudaiak érintettek a vasúti fejlesztés vonatkozásában. Egyetértenek a kormány közlekedésfejlesztési politikájával, de azt kérik, hogy a Hamzsabégi sétány környékét ne terhelje teherfogalom, és minél előtt épüljön meg a V0-s körgyűrű új szakasza.

A vasút piaci részesedését növelni kell

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának a negyedéért felelős a közlekedés, és a 25 százalékon belül kevesebb, mint egy százalékért felel a vasúti közlekedés - mondta Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: a vasúti közlekedés a legzöldebb és környezeti és társadalmi szempontból is a legfenntarthatóbb közlekedési mód. Jelenleg Budapest a vasúti közlekedés központja és a vasúti közlekedés fejlesztésének az egyik gátja is a főváros áteresztőképessége. Budapestet minden második személy- és tehervonat érinti. Ha nem fejlesztik a Budapesten belüli vasúti hálózatot, akkor az gátja lesz annak a fejlődésnek is, hogy elérjük azokat a klímacélokat, melyeket az európai unió és magyar kormány kitűzött. 2030-ra 50 százalékkal, 2050-re pedig csaknem 100 százalékkal kell csökkenteni a károsanyagok kibocsájtását. Ez pedig Homolya Róbert szerint a vasút piaci részesedése nem nélkül ez nem fog menni.