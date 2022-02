Facebook oldalán reagált a Standard & Poor's hitelminősítő Magyarország adósbesorolását stabil kilátások mellett szinten tartó döntésére Varga Mihály pénzügyminiszter. Kiemelte, hogy az S&P szerint 7 százalékos volt a gazdaság bővülése a tavalyi évben hazánkban, amely az egyik legerősebb az EU-ban és idén is több mint 5 százalékos növekedésre számít a hitelminősítő.

Az S&P mindemellett rámutatott arra is, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen javult a magyar államadósság összetétele: a devizaarány mellett a külföldiek kezében lévő adósság arányát is sikerült csökkenteni. A vállalat szerint ezért a következő években mérséklődhet az államadósság és a költségvetési hiány is Magyarországon.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Az elmúlt fél évben mindhárom nagy hitelminősítő kedvező értékelést adott Magyarországról:

tavaly szeptemberben a Moody’s felminősítette Magyarországot,

idén januárban a Fitch Ratings erősítette meg Magyarország befektetésre ajánlott osztályzatát,

most pedig a S&P tartotta fent kedvező besorolását.

Az elmúlt évtized munkájával hazánk eljutott oda, hogy Magyarországot még egy válság után is befektetésre ajánlja mindhárom nagy hitelminősítő

– írta a pénzügyminiszter.