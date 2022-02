Jól szerepelt a múlt évben a magyar építőipar, ezzel támaszt adva a gazdasági fejlődésnek. A termelés volumene 13,3 százalékkal nőtt, a két alszektor körül az egyéb építmények esetében 9,1 százalékos volt a növekedés, a lakásépítéseket magában foglaló épületépítések pedig 17,1 százalékos éves bővüléssel zárták a 2021-es esztendőt. Az ágazat termelési értéke rekordot döntött, 5388 milliárd forintos összegre korábban nem volt példa.

Fotó: Kallus György/VG

Jelentős, több mint 13 százalékos bővülést ért el az építőipar, azon belül a lakásépítéseket magában foglaló épületépítési alágazat 2021-ben.

A lakásépítési kedv kiugró volt a múlt évben. Az új lakások kínálata az ingatlan.com adatai szerint 2021-ben 91 százalékkal nőt az egy évvel korábbihoz képest, de a pandémia előtti évekhez képest is látványos a növekedés.

Különösen a fővároson kívüli újlakáspiac tett ki magáért, a községekben 123 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 100 százalékkal nőtt a kínálat. Közben Budapesten 60 százalékos volt a bővülés, ami azért még mindig erőteljes bővülést jelent.

Várható volt az építőipar fejlődése, több tényező is segítette a növekedést. A bázishatás az egyik, 2020-ban ugyanis a járványhatás miatt több mint 9 százalékos visszaesést könyvelhetett el az ágazat, amely 2018-ban közel 23 százalékos, 2019-ben pedig 20 százalékos többletet ért el. Tavaly a járvány okozta bizonytalanság enyhülése, valamint a kedvezményes lakásépítési áfa újbóli bevezetése, továbbá a tavaly ősszel elindult zöld otthon program miatt meglódult a lakásépítési kedv.

Az építőipari növekedés így tavaly is érezhetően hozzájárult a múlt évi 7,2 százalékos GDP-növekedésnek

– értékelte a kedden megjelent friss építőipari és GDP-adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a fokozott lakásépítési kedvre utal, hogy a múlt év első 11 hónapjában több mint 15 ezer engedélyt adtak ki, ami jóval meghaladja a pandémia előtti évekre, 2017, 2018 és 2019 egészére vonatkozó 13-14 ezres szintet.

Jól látható a javulás az új lakások kínálatában is: az ingatlan.com adatai szerint 2021-ben kimagasló, 91 százalékkal több új lakóingatlant hirdettek meg eladásra. 2019-hez képest 94 százalékos bővülés látható, 2018-hoz viszonyítva pedig 145 százalékkal bővült az új lakások kínálata. Balogh László azt is elmondta, a fővároson kívüli piacon, azon belül is a községekben ment végbe a legerőteljesebb fejlődés, ezeken a településeken az új lakások kínálata 2021-ben 123 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A megyeszékhelyeken és a kisebb városokban 100 százalék körüli volt a többlet, legkisebb arányban a fővárosban bővült a kínálat, ahol 60 százalékos kínálatbővülés ment végbe. A növekedés összességében látványosnak mondható.

A legújabb adatok alapján bátran mondható: a 2021-es év megteremtette az alapjait annak, hogy 2022 az új lakások és lakásépítések éve legyen – tette hozzá az ingatlan.com szakértője. Elmondta azt is, hogy az állami beruházások visszafogása miatt felszabadulnak építőipari kapacitások, amelyek a lakásépítésekben jelenhetnek meg, ez pedig fékezheti a drágulás ütemét az új lakások piacán.