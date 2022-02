Várhatóan tovább emeli a 2,9 százalékon álló alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a mai ülésén. Ebben a VG által megkeresett elemzők mind egyetértettek múlt héten, ám az emelés várható mértékét már eltérően látják: 50 és 70 bázispont közötti növekedést is elképzelhetőnek tartanak. Ez összhangban állna a januárban meghozott, a tavalyi évhez képest szokatlan döntéssel.

Az idei év első hónapjában ugyanis a korábbiaknál jóval nagyobb lépésközzel emelte az alapkamat mértékét a jegybank,

az effektív kamatnak számító egyhetes betét kamatát pedig rá két napra kisebb mértékben növelte, ezzel elkezdte a két eszköz összezárását.

Az elemzők most is hasonlóra számítanak, ugyanis a jegybanknak folytatnia kell a szigorítást a vártnál is rosszabb januári inflációs adatokra válaszul, igaz, kapkodnia sem kell, mert a következő havi adatok valószínűleg kedvezőbben alakulnak.

Fotó: Shutterstock

Elhamarkodott döntésekre a forint árfolyama miatt sincs szükség, a magyar devizát amúgy sem a hazai döntések mozgatják jelenleg, hanem a nemzetközi hatások.

A forint egyébként az elmúlt napokhoz képest kissé rosszabb helyzetből várja a kamatdöntést, de a magyar devizára elsősorban a kiélezett orosz-ukrán válsághelyzet van hatással. Reggel 9 óra körül a 357-es szint felett jegyezték a forintot az euróval szemben és az árfolyam közelített a 358-hoz.

Az MNB alelnöke, Virág Barnabás várhatóan ezúttal is délután megtartja szokásos háttértájékoztatóját, amelyen a monetáris ülés döntését ismerteti és indokolja majd, feltehetően szót ejtve a jegybank inflációs várakozásairól is. A következő jegybanki inflációs jelentést március 24-én publikálja az MNB.