Az orosz–ukrán háború kereskedelemre gyakorolt hatása tovább fokozza az ellátási láncokban már amúgy is jelentkező problémákat az Erste Csoport pénteken közzétett előrejelzése szerint. Oroszország a kelet-közép-európai régió legtöbb országában már nem szerepel a tíz legjelentősebb kereskedelmi partner között, míg az övezet országainak többsége, köztük Ausztria, Csehország és Szlovákia továbbra is függ az orosz energiahordozók importjától. Az Oroszország ellen életbe léptetett szankciók az európai gazdaságok teljesítményére is rányomják a bélyeget. A kihívások ellenére azonban az Erste Csoport a magas rendelésállományoknak köszönhetően továbbra is növekedésre számít az idén, bár gyengébb ütemben.

Átlagosan 3 százalék körüli GDP-bővülést vár idén a piacain az Erste – ezzel elmarad az euróövezetre vonatkozó jelenlegi várakozásoktól. Míg a csoport 2022-re Ausztriában 5,5 százalékos inflációra számít, addig a fogyasztóiár-indexet számos kelet-közép-európai országban magasabb egy számjegyűre vagy akár két számjegyűre is valószínűsítik, Csehországban 11,7 százalékot feltételeznek, ami hatással lesz a vásárlóerőre és a gazdasági növekedésre is.

Az egy számjegyű skála közepénél elhelyezkedő nettó hitelállomány-növekedést vár az Erste az elsődleges piacaira vonatkozó makrogazdasági előrejelzés fényében, ami a nettó kamatbevétel legalább egy számjegyű skála teteje közelében található mértékben bővülhet az eurózónában továbbra is tapasztalható negatív kamatszintek ellenére. A nettó díj- és jutalékbevétel pedig a várakozások szerint az egy számjegyű skála közepén található mértékben bővül.

Az idén 20 bázispont alatt maradnak a kockázati költségek az átlagos bruttó ügyfélhitelekhez viszonyítva, míg az NPL-ráta várhatóan 3,0 százalék alatt lesz az előrejelzés alapján.

Emellett a csoport stabil növekedést jósol magának, hisz a háborúban részt vevő országokkal szembeni kitettsége elhanyagolható, ennélfogva nem várható további kockázati céltartalékolás. Közvetett hatások azonban nem zárhatók ki, így számításba kell venni a pénzpiacok volatilitását vagy a szankciók egyes ügyfelekre gyakorolt torzító hatásait.