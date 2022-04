Itt a jegybank újabb kamatemelése

Egy hónap után ismét emelkedett az effektív kamat Magyarországon, az egyhetes betét kamata 30 bázisponttal, 6,45 százalékra nőtt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csütörtök reggeli döntése alapján. Az emelés megfelelt az előzetes várakozásoknak, az elemzők ugyanis előzetesen is 30 bázispontos emelést prognosztizáltak.

Az emelést ráadásul a jegybank vezetése is előre ismertette: kedden, az alapkamat 100 bázispontos emelése után Matolcsy György jegybankelnök és Virág Barnabás, a jegybank alelnöke is utalást tett arra, hogy ma az egyhetes betét kamata is követi majd az emelésben az alapkamatot, még ha nem is ugyanakkora mértékben. A jegybanknak egyébként már régóta feltett szándéka, hogy a novemberben szétválasztott két eszközt újra összezárja. Azt, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor, nem tudni, különösen, hogy az orosz-ukrán háború és a globális inflációs sokk ezt az időtávot jelentősen kitolta.

A forint egyébként az elmúlt napokhoz képest gyengébben várta az irányadó ráta emelését, hiszen kedden, az alapkamat emelése idején még 375-es szintnél járt az euróval szembeni árfolyama. Csütörtök reggel viszont már 377 körül mozgott a jegyzés, amely még mindig kedvezőbb a hajnali, 378,3-es árfolyamnál.

A jegybank ezen az új mértéken írta ki a egyhetes betét tenderét, amelyre délután várja a pénzintézetek ajánlatát.