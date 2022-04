Hátrányos helyzetű érettségizett fiatalok számára indít mentorprogramot a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Illyés Gyula Program néven. Az egyéves kurzus keretében a diákok heti 30 órában tanulhatnak intenzíven matematikát és angolt, a Corvinus külföldi diákjaival együtt – hangzott el a projekt beharangozó háttérbeszélgetésén.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

A felsőoktatásba készülő fiataloknak havonta 130 ezer forint ösztöndíjat is biztosít az egyetem, emellett pedig ingyenes kollégiumi ellátást, valamint napi egyszeri meleg étkezést, BKK-bérletet és a tanuláshoz szükséges eszközöket, laptopot, mobiltelefont és internet előfizetést is.

Valamint havonta egyszer a diák hazautazásának a költségeit is finanszírozzák.

A diákok májusban jelentkezhetnek a Corvinus Egyetem honlapján, a kiválasztottak mentorálása szeptemberben indul. A programra az egyetem évente 40 millió forintot biztosít, mondta a VG-nek Takáts Előd, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Legfontosabb cél, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat is eljuttassák a felsőoktatásba. A rektor kiemelte: az oktatásban nagyon fontos az esélyegyenlőség, a nehéz körülmények között élők már a közoktatásban is megtapasztalják, hogy számukra elérhetetlenek a különórák vagy a minőségi nyelvtanulás. És a következő lépcsőfok, a felsőoktatás is nehezen érhető el a nyelvvizsga hiánya vagy egy rosszul sikerült érettségi miatt, tette hozzá az egyetem rektora. A tíz hónapos kurzus elvégzése után a diákok ismét megpróbálhatják az emelt szintű érettségit, így magasabb pontszámokkal indulhatnak a felsőoktatási felvételei eljárás során.

Rugalmasabb felvételi rendszerre van szükség

Az eseményen elhangzott, hogy lobbiznak azért, hogy a hazai felvételi rendszer rugalmasabb legyen és sokkal több mindenért járjon extra pontszám a felvételi eljárás során. Érdemes lenne kihasználni azt a lehetőséget, hogy az egyetemek vagy főiskolák saját felelősségükre vehessenek fel olyan diákokat, akikben tehetséget látnak, ez az amerikai egyetemeken teljesen bevett szokás – mondta a rektor. Példaként említette, hogy tavaly egy Amerikában élő magyar diáklányt felvettek a torontói egyetemre, de a Corvinus Egyetemre nem sikerült bekerülnie, mert az Oktatási Hivatal nulla pontot adott neki. Takáts Előd elmondta, ekkor megkereste az oktatási tárca vezetőjét, és idén januártól megváltozott a rendszer, és most már fel tudnák venni a tehetséges magyar diáklány az úgynevezett intézményi eljárás keretében.

Jelentős osztalékbevétel

Az egyetem költségvetése 2022-ben 24,8 milliárd forint, válaszolta a VG-nek Takáts Előd. Kiemelte, hogy az idei évi közgyűlések megtartása után jelentős osztalékbevételhez jutott az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány.

A BCE számára az osztalékbevétel döntő része a Moltól származik, idén az alapítvány 24,5 milliárd forintot kapott az olajipari vállalattól, a Richter Gedeon Nyrt.-től pedig 4,1 milliárd forint osztalékbevételhez jutott.

Az alapítvány 10-10 százalékos Mol és Richter részvénypakettel rendelkezik, melyek a modellváltással egy időben került a vagyonkezelő alapítvány tulajdonába.