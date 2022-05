Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy csütörtök esti háttérbeszélgetésen nevezte meg azokat a gyógyszeripari cégeket, például a Hungaropharma Zrt. -t és a Phoenix Pharma Zrt.-t, amelyeket majd érint az extraprofitadó, de jelezte: olyan külföldi gyógyszercégeket is megadóztatnak, amelyek nem gyártanak Magyarországon. A szektortól két éven át évi 20 milliárd forint plusz bevételt remél a kormány.

Értetlenül állunk a hírek előtt – mondta a VG-nek Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének az elnöke, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója.

A Hungaropharma 3 milliárd forint különadót fizetett be 2007 óta.Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Kiemelte, a hírek szerint azokat a gyógyszer-nagykereskedőket sújtják újabb adókkal, akik oroszlánrészt vállaltak az elmúlt két évben a pandémia okozta helyzet leküzdésében. A Hungaropharma az elmúlt öt évben 10 milliárd forintot költött beruházásokra, például a világjárvány kitörése után nem sokkal kialakított egy raktárszárnyat, amelyben speciális hőmérsékleten tárolható a Covid-19 elleni oltóanyag.

A gyógyszer-nagykereskedők eddig is fizettek különadót, ez a Hungaropharma esetében 2007 óta hárommilliárd forintot tett ki. Bár a zrt. tavalyi forgalma a 2020-as 373 milliárdról 380 milliárdra nőtt, de a válság miatt a költségei is folyamatosan emelkednek – emelte ki Feller Antal. Az üzemanyagok drágulása miatt a gyógyszert szállító kamionok üzemeltetése hét százalékkal lett nagyobb, az áram ára egy év alatt megháromszorozódott, a gázé pedig majdnem megduplázódott, de emelkednek a személyi kiadások is. A vezérigazgató szerint ezek a plusz költségek nem, hogy extra profit tervezésére nem adnak lehetőséget, de még a fedezetükre sem elég az esetleges forgalomnövekedésből származó árréstöbblet.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Szövetségének (AIPM) igazgatója, Holchacker Péter jelezte: megvárják az extraprofitadóról szóló kormányrendelet megjelenését, ezért a kérdésben egyelőre nem kívánnak lapunknak nyilatkozni.